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Победная серия "Адмирала" прервалась в Екатеринбурге
Команда из Владивостока провалилась во втором периоде
28 ноября. КХЛ. Екатеринбург. КРК «Уралец», 3 тыс. зрителей. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Адмирал» (Владивосток) - 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0).
0:1 – Горшков – 06:04.
1:1 – Гареев (Кивисте, Коукал) – 27:43.
2:1 – Тичар (Волков) – 37:21.
2:2 – Саболич – 45:37 (5x4).
3:2 – Бухтеле – 65:00 (ПБ).
Броски: 33 (8-12-9-4) – 29 (12-8-9-0).
Вбрасывания: 29 (8-9-11-1) – 22 (6-5-10-1).
Штраф: 8 (2-2-4-0) – 12 (6-4-2-0).
«Адмирал» (12+2 к.ш.): Бобков (Налимов, 60:49 – 65:00); Бартулис (4) – Вишневски (2), Саболич (2) – Райт – Краснослободцев; Мнацян – Земченок, Лугин – Мамин – Александров; Волченков (2) – Григорьев (2), Горшков – Иванов – Воронин; Курашов, Барбашев – Макаренко – Казаков.
«Адмирал» потерпел единственное поражение в выездной серии.
Дэвид НЕМИРОВСКИ, спортивный директор ХК «Адмирал»:
- Первый период провели хорошо, а во втором пошли провалы, отошли от системы, слишком много теряли шайбу. Третий период был лучшим сегодня в нашем исполнении, мы сумели сравнять счет и довести дело до овертайма и буллитов.В овертайме поменяли вратаря, потому что ему было нельзя подъезжать на скамейку, там было два варианта: или две минуты штрафа, или замена.
Владимир КРИКУНОВ, главный тренер ХК «Автомобилист»:
- Мы, наверное, в предыдущем матче затратили слишком много сил. В первом периоде не смогли реализовать три большинства, это связано с тем, что много сил отдали в предыдущем матче. Хотя пока у нас толкового большинства и нет еще. Во втором периоде поработали хорошо, дважды забили, но две ошибки Тичара и Михнова… Если бы не эти ошибки, сыграли бы лучше.
После этого матча «Адмирал» занимает 6-ю строчку на «Востоке» с 52 очками в активе. У идущего следом китайского «Куньлуня» 51 очко и матч в запасе.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Автомобилист».
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