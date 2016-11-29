Победная серия "Адмирала" прервалась в Екатеринбурге

Команда из Владивостока провалилась во втором периоде

28 ноября. КХЛ. Екатеринбург. КРК «Уралец», 3 тыс. зрителей. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Адмирал» (Владивосток) - 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0).

0:1 – Горшков – 06:04.

1:1 – Гареев (Кивисте, Коукал) – 27:43.

2:1 – Тичар (Волков) – 37:21.

2:2 – Саболич – 45:37 (5x4).

3:2 – Бухтеле – 65:00 (ПБ).

Броски: 33 (8-12-9-4) – 29 (12-8-9-0).

Вбрасывания: 29 (8-9-11-1) – 22 (6-5-10-1).

Штраф: 8 (2-2-4-0) – 12 (6-4-2-0).

«Адмирал» (12+2 к.ш.): Бобков (Налимов, 60:49 – 65:00); Бартулис (4) – Вишневски (2), Саболич (2) – Райт – Краснослободцев; Мнацян – Земченок, Лугин – Мамин – Александров; Волченков (2) – Григорьев (2), Горшков – Иванов – Воронин; Курашов, Барбашев – Макаренко – Казаков.

«Адмирал» потерпел единственное поражение в выездной серии.

Дэвид НЕМИРОВСКИ, спортивный директор ХК «Адмирал»:

- Первый период провели хорошо, а во втором пошли провалы, отошли от системы, слишком много теряли шайбу. Третий период был лучшим сегодня в нашем исполнении, мы сумели сравнять счет и довести дело до овертайма и буллитов.В овертайме поменяли вратаря, потому что ему было нельзя подъезжать на скамейку, там было два варианта: или две минуты штрафа, или замена.

Владимир КРИКУНОВ, главный тренер ХК «Автомобилист»:

- Мы, наверное, в предыдущем матче затратили слишком много сил. В первом периоде не смогли реализовать три большинства, это связано с тем, что много сил отдали в предыдущем матче. Хотя пока у нас толкового большинства и нет еще. Во втором периоде поработали хорошо, дважды забили, но две ошибки Тичара и Михнова… Если бы не эти ошибки, сыграли бы лучше.

После этого матча «Адмирал» занимает 6-ю строчку на «Востоке» с 52 очками в активе. У идущего следом китайского «Куньлуня» 51 очко и матч в запасе.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Автомобилист».