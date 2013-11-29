Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
БАСКЕТБОЛ: "Спартак-Приморье уступил на выезде "ТЕМП-СУМЗ" 79:85
Следующий матч команда из Владивостока проведет 1 декабря в Перми против дебютанта Суперлиги – БК "ПАРМА".
Суперлига. 28 ноября. Ревда, СК "Темп". "ТЕМП-СУМЗ" (Ревда) - "Спартак-Приморье" (Приморский край) 85:79 (18:14, 21:25, 24:18, 22:22)
"Спартак-Приморье": Громыко – 24 очка (4 подбора, 2 перехвата), Сыроватко – 16 (3 подбора, 2 передачи, 1 блокшот), Голяхов – 14 (4 подбора, 4 перехвата), Соловьев – 10 (4 подбора), Фомин – 5 (2 подбора), Гресев – 5 (4 подбора, 1 передача), Узинский – 3, Исаков – 2 (2 передачи, 1 перехват), Зверков, Петров.
К этом матчу "Спартак-Приморье" подошел с целым ворохом кадровых проблем. Только восстановился Даниил Соловьев, как получил травму Юрий Митюк. Также пока вне игры остается Никита Моргунов, а американец Киер Гринвуд присоединится к команде лишь к следующему матчу.
Рассел БЕРГМАН, главный тренер БК "Спартак-Приморье":
- Прежде всего, хочу отдать должное сопернику за их настрой, самоотдачу, сбалансированное нападение и упор на игру в защите. Соперник вчистую выиграл "щит", а это говорит о многом. Нам же не позволяют играть в полноценном составе травмы. Мы вынуждены выходить без основного центрового Никиты Моргунова, Даниил Соловьев только недавно снял гипс и приступил к полноценным тренировкам только 3 дня назад. У команды "ТЕМП-СУМЗ" сегодня "выстрелил" Игорь Сухинин. В итоге этот игрок стал определяющим в их нападении и показал отличный процент реализации. Соперник выиграл заслуженно, и это поражение обосновано.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото БК "Спартак-Приморье".
Новости тематики
- "Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
- "Луч-Энергия" вылетел из ФНЛ с высоко поднятой головой
- Судьба "Луча-Энергия" решится ближе к полуночи
- "Приморочка" вновь стала серебряной
- "Луч-Энергия" оказался на краю пропасти
- На центральной площади Владивостока стоят шесть килограммов чистого золота
- "Спартак-Приморье" продолжает борьбу за выход в финал Суперлиги
- "Адмирал" узнал схему сезона
Новости раздела
- "Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- Ким планирует выступать за "Луч"
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
- "Спартак-Приморье" стал трехкратным чемпионом Суперлиги!
- "Луч-Энергия" вылетел из ФНЛ с высоко поднятой головой
- Судьба "Луча-Энергия" решится ближе к полуночи
- "Приморочка" вновь стала серебряной
- "Спартак-Приморье" рвется к чемпионству
- "Луч-Энергия" оказался на краю пропасти
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов