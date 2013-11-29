БАСКЕТБОЛ: "Спартак-Приморье уступил на выезде "ТЕМП-СУМЗ" 79:85

Следующий матч команда из Владивостока проведет 1 декабря в Перми против дебютанта Суперлиги – БК "ПАРМА".

Суперлига. 28 ноября. Ревда, СК "Темп". "ТЕМП-СУМЗ" (Ревда) - "Спартак-Приморье" (Приморский край) 85:79 (18:14, 21:25, 24:18, 22:22)



"Спартак-Приморье": Громыко – 24 очка (4 подбора, 2 перехвата), Сыроватко – 16 (3 подбора, 2 передачи, 1 блокшот), Голяхов – 14 (4 подбора, 4 перехвата), Соловьев – 10 (4 подбора), Фомин – 5 (2 подбора), Гресев – 5 (4 подбора, 1 передача), Узинский – 3, Исаков – 2 (2 передачи, 1 перехват), Зверков, Петров.

К этом матчу "Спартак-Приморье" подошел с целым ворохом кадровых проблем. Только восстановился Даниил Соловьев, как получил травму Юрий Митюк. Также пока вне игры остается Никита Моргунов, а американец Киер Гринвуд присоединится к команде лишь к следующему матчу.

Рассел БЕРГМАН, главный тренер БК "Спартак-Приморье":

- Прежде всего, хочу отдать должное сопернику за их настрой, самоотдачу, сбалансированное нападение и упор на игру в защите. Соперник вчистую выиграл "щит", а это говорит о многом. Нам же не позволяют играть в полноценном составе травмы. Мы вынуждены выходить без основного центрового Никиты Моргунова, Даниил Соловьев только недавно снял гипс и приступил к полноценным тренировкам только 3 дня назад. У команды "ТЕМП-СУМЗ" сегодня "выстрелил" Игорь Сухинин. В итоге этот игрок стал определяющим в их нападении и показал отличный процент реализации. Соперник выиграл заслуженно, и это поражение обосновано.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото БК "Спартак-Приморье".