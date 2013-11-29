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ХОККЕЙ: "Адмирал" в Нижнем Новгороде проиграл "Торпедо" 1:2

29 Ноября 2013, 07:37 | Владивосток

После этого матча команда из Владивостока покинула зону плей-офф, поменявшись местами с "Автомобилистом".

"Торпедо" - "Адмирал" 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). 28 ноября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный",  5500 зрителей.

Голы: 0:1 - Леснухин (Другов) - 19:40, 1:1 - Хиетанен (Салминен, Иммонен) - 22:55 (бол.), 2:1 - Вольский (Ходжмэн) - 24:36.

Штраф: 6 - 10.

В воротах "Адмирала" дебютировал финский вратарь ХОВИНЕН, сыгравший очень даже надежно. В то же время хозяева за весь матч позволили приморцам нанести лишь 15 бросков в створ ворот Георгия ГЕЛАШВИЛИ.

Ханну ЙОРТИККА, главный тренер ХК "Адмирал":

- Мы очень плохо начали игру, получили два удаления в первые восемь минут, но оставшаяся часть периода была нормальной. Вторая двадцатиминутка получилось ужасной. В третьем периоде я доволен характером, который продемонстрировали ребята, но этого не хватило, и в итоге у нас ноль очков.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ХК "Торпедо".

Автор: Олег Клименко
Теги: хоккей  "Адмирал"  КХЛ 



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