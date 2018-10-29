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"Луч" не смог снять ничейного проклятия

29 Октября 2018, 07:47 | Владивосток

Команда из Владивостока на выезде остается практически непобедимой

ОЛИМП-первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2018/2019. 28 октября. Воронеж. Центральный стадион профсоюзов, 1,1 тыс. зрителей. «Факел» (Воронеж) – «Луч» (Владивосток) 1:1 (1:0). Голы: Осипенко (33) - Хлебородов (49).

«Факел»: Кортнев, Молодцов, Осипенко, Божин, Макарчук, Афанасьев, Мануковский, Кузьмин (Цвейба, 81), Ломакин, Орлов (Митасов, 72), Бирюков.

«Луч»: Котляров, Царикаев, Суслов, Степанец, Марущак, Носов (Гордиенко, 46), Замалиев, Дзахов (Хлебородов, 46), Машнев (Пономаренко, 68), Визнович (Больевич, 72), Часовских.

Для «Луча» это уже восьмая гостевая ничья, в том числе три ничьих были зафиксированы и в завершившемся в Воронеже  выездном турне из трех матчей.

Сергей ВОЛГИН, главный тренер ФК «Факел»:

- Тяжелый, напряженный матч, где атакующие действия строились через длинные передачи. Много было борьбы, а о каких-то командных взаимодействиях, наверное, сложно говорить. Кто выигрывает борьбу – тот выигрывает инициативу. Я считаю, что за счет этого, в первом таймы мы, наверное, были боле агрессивны, более мобильны. Заработали ряд стандартов, угловых, один из которых привел к 11-метровому удару. Говорить о какой-то комбинационной игре сложно.

Рустем ХУЗИН, главный тренер ФК «Луч»:

- Очень тяжелый матч. Соседи по турнирной таблице все же  встречались. Инициатива переходила от одной команды к другой. В целом моменты мы упустили. Это наша восьмая ничья на выезде и результат закономерен. Хотя мы стараемся всегда играть на победу. На выезде у нас много моментов. Больше стали атаковать. Наша основная задача забить на гол больше соперника. В первом круге нам не хватало одного – набрать  шесть очков в двух матчах подряд. В начале первенства мы теряли очки.  В матчах с «Химками» и «Краснодаром-2», со «Спартаком-2» потеряли очки.

Остальные матчи 19-го тура Олимп-первенства ФНЛ принесли следующие результаты:

«Шинник» (Ярославль) – «Сочи» (Сочи) 1:1

«Спартак-2» (Москва) – «Томь» (Томск) 1:1

«Ротор» (Волгоград) – «Тамбов» (Тамбов) 1:2

«Авангард» (Курск) – «Сибирь» (Новосибирск) 3:2

«Химки» (Химки) – «Чертаново» (Москва) 3:2

«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) – «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) 0:1

«Зенит-2» (Санкт-Петербург) – «Тюмень» (Тюмень) 0:0

«Балтика» (Калининград) – «Мордовия» (Саранск) 1:0

«Армавир» (Армавир) – «Краснодар-2» (Краснодар) 3:3

По итогам первого круга  «Луч» расположился на 14-ой строчке в турнирной таблице с 22 набранными очками, в активе «СКА-Хабаровск» - 25 очков и 11-ое место. При этом накануне старта первенства команда из столицы ДФО заявляла планы выхода в премьер-лигу.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Факел»

Автор:
Теги: Олимп-ФНЛ  Рустем ХУЗИН  футбол  "Луч"  Хабаровск 



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