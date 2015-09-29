"Спартак-Приморье" не допустили в Суперлигу из-за долгов. Занавес…

Серебряные призеры прошлогоднего первенства не смогли оплатить заявочный взнос

Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» прославился на всю Россию - серебряные призеры Суперлиги 2014-2015 не смогли оплатить заявочный взнос на участие в новом первенстве, где одним из фаворитов будет команда «Сахалин» во главе с бывшим генеральным менеджером и главным тренером «Спартака-Приморье» Эдуардом САНДЛЕРОМ и с воспитанниками приморской школы баскетбола в составе.

Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», департамент по организации и проведению соревнований Российской федерации баскетбола (РФБ) вчера постановил: «не допускать БК «Спартак-Приморье» к участию в соревнованиях под эгидой РФБ в сезоне 2015-2016 гг. за неуплату взноса на проведение соревнований и невыполнение клубом финансовых обязательств перед бывшим игроком, внесенным в паспорт команды сезона 2012-2013 гг.».

Мало того, сообщает газета "Золотой Рог", в связи с недопуском у «Спартака-Приморье» отозвано право на проведение во Владивостоке тура второго раунда Кубка России.

Отметим, что на прошлой неделе, после опубликованного в СМИ интервью с главным тренером «Луча-Энергия» Олегом ВЕРЕТЕННИКОВЫМ о задержках по зарплате, приморский футбольный клуб получил из бюджета транш на 35 млн рублей, такая же сумма была перечислена хоккейному клубу «Адмирал», а вот баскетбольная команда «Спартак-Приморье», волейбольная команда «Приморочка» и бадминтонный клуб «Приморье», по сведениям Дальневосточной деловой газеты «Золотой Рог», остались без финансирования.

Также «Спартаку» и «Приморочке» не был возвращен долг из бюджета в размере 12 млн рублей за прошлый сезон, который завершился еще в мае, напоминает деловая газета "Золотой Рог". Три недели назад на счета клубов поступили 3 млн рублей, но этот транш целиком расходится на приезд игроков, изготовление формы и проведение первых сборов.

Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток.