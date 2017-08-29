Finam
LentaInformNews
"Адмирал" катится в пропасть
Команда из Владивостока потерпела четвертое поражение подряд
28 августа. КХЛ. Сочи, ледовый дворец «Большой». 3,596 тыс. зрителей. «Сочи» – «Адмирал» (Владивосток) – 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).
«Сочи» (8): Шикин; Александров – Щитов, Захарчук (2) – Иванов – Мальцев; Хомицкий-к – Воробьёв, Уэллман – Коллинс – Лапенков; Мамкин (2) – Педан, Гребенщиков – ОДелл – Гарбатт; Щегольков – Цветков (4) – Морозов, Мироманов.
«Адмирал» (10): Бобков; Блум – Бартулис, Казаков – Макаренко – Жафяров; Моррисонн – Волченков (2), Григоренко – Саюстов – Саболич; Мнацян (2) – Земченок, Краснослободцев (2) – Махановский – Александров (4); Курашов, Кицын – Сергеенко – Воронин, Манукян.
Голы:
1:0 Цветков (Щегольков, Щитов, 01:33)
2:0 Гребенщиков (Гарбатт, 04:01)
2:1 Григоренко (Земченок, 12:30, бол.)
3:1 Коллинз (Лапенков, Уэллман, 58:46)
«Адмиралу» не помогло возвращение в ворота Игоря БОБКОВА – основной страж ворот прошлого сезона не справился с тремя бросками из 28-ми. В то же время вдохновенную игру выдал его коллега по амплуа Дмитрий ШИКИН. Все вопросы о победителе матча решились за 74 секунды до финальной сирены. Евгений ЛАПЕНКОВ выдал точный пас на пятак, где подоспевший Шон КОЛЛИНЗ в касание отправил шайбу в ворота Бобкова.
Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:
- Поздравляю «Сочи» с победой. Сегодня они были мобильнее, горели, я так понимаю, больше хотели выиграть. В принципе, счет закономерен. Тут сложно что-то комментировать.
- Чего не хватило, когда выстояли «3 на 5»?
- Если бы я знал ответ на этот вопрос (смеется). С физподготовкой все нормально. Сегодня на удивление двигались слабо. С чем это связано – сейчас после игры конкретно не отвечу. Если брать в целом, то момент, вроде бы, и переломный, но я уже сказал вначале: хоккейный клуб «Сочи» сегодня был просто мобильнее нас. Да, были у нас какие-то моменты зацепиться за игру, но если брать в общем, то…
Сергей ЗУБОВ, главный тренер ХК «Сочи»:
– Начали матч, как и договаривались, строго по плану. Но в течение всей игры возникали моменты, где мы отходили от плана, позволяли сопернику перехватывать инициативу. Наше большинство должно быть лучше. Представляются возможности, когда можно делать результат, но мы во второй игре подряд не пользуемся этим. По самоотдаче – ребята сегодня молодцы, отлично поработали и заслуженно победили.
– Выделите какое-то звено или все 4 были равными?
– Все 4 звена участвовали, все 7 защитников… МИРО, конечно, выходил не в полном объеме, но сегодня все молодцы.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Сочи».
Новости тематики
- "Адмирал" катится в пропасть
- Главный тренер "Тамбова" обвинил игроков "Луча" в неумении играть
- "Адмирал" начал сезон с поражения
- "Луч-Энергию" может возглавить тренер из Словакии
- Главный тренер "Луча-Энергия" пообещал сделать выводы после обидного домашнего поражения
- "Луч-Энергия" проиграл "Динамо" 1:2
- Cостав "Приморочки" пополнила доигровщица из "Сахалина"
- "Луч-Энергия" потерпел третье поражение в четырех матчах
- "Спартак-Приморье" начал "перезагрузку" с потери Ключникова и приобретения форварда из Латвии
- Бывший игрок "Адмирала" отстранен от соревнований на четыре месяца за допинг
Новости раздела
- "Адмирал" катится в пропасть
- Главный тренер "Тамбова" обвинил игроков "Луча" в неумении играть
- "Луч-Энергия" ждет во Владивостоке клуб премьер-лиги
- "Адмирал" начал сезон с поражения
- "Луч-Энергию" может возглавить тренер из Словакии
- "Луч-Энергия" наконец-то прорвало
- Главный тренер "Луча-Энергия" пообещал сделать выводы после обидного домашнего поражения
- "Луч-Энергия" проиграл "Динамо" 1:2
- Cостав "Приморочки" пополнила доигровщица из "Сахалина"
- "Луч-Энергия" сыграл вничью с "Шинником"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Из-за ЕГЭ вузы оказались в положении бань или парикмахерских, которые обязаны обслужить любого клиента"
- ЕГЭ в следующем году еще больше усложнят
- Сын Игоря Пушкарева стал мультимиллионером
- У построенного еще к саммиту АТЭС завода "Хендэ Электросистемы" появился новый неожиданный владелец
- Мост через Первую речку разрушен (фото)
- Баня "Бодрость" во Владивостоке снова бодрит
- Сергей Дарькин остался без прибыли
- Камчатка подпишет соглашение с инвестором для строительства международного терминала на ВЭФ
- Инвестор ТОР "Камчатка" планирует построить два рыбоперерабатывающих комплекса
- Коммуниста во Владивостоке наказали за членство в... "Единой России"
Давно уже пора разобраться с этим тренером. По чьей вине команда не хочет играть?