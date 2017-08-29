"Адмирал" катится в пропасть

Команда из Владивостока потерпела четвертое поражение подряд

28 августа. КХЛ. Сочи, ледовый дворец «Большой». 3,596 тыс. зрителей. «Сочи» – «Адмирал» (Владивосток) – 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).

«Сочи» (8): Шикин; Александров – Щитов, Захарчук (2) – Иванов – Мальцев; Хомицкий-к – Воробьёв, Уэллман – Коллинс – Лапенков; Мамкин (2) – Педан, Гребенщиков – ОДелл – Гарбатт; Щегольков – Цветков (4) – Морозов, Мироманов.

«Адмирал» (10): Бобков; Блум – Бартулис, Казаков – Макаренко – Жафяров; Моррисонн – Волченков (2), Григоренко – Саюстов – Саболич; Мнацян (2) – Земченок, Краснослободцев (2) – Махановский – Александров (4); Курашов, Кицын – Сергеенко – Воронин, Манукян.

Голы:

1:0 Цветков (Щегольков, Щитов, 01:33)

2:0 Гребенщиков (Гарбатт, 04:01)

2:1 Григоренко (Земченок, 12:30, бол.)

3:1 Коллинз (Лапенков, Уэллман, 58:46)

«Адмиралу» не помогло возвращение в ворота Игоря БОБКОВА – основной страж ворот прошлого сезона не справился с тремя бросками из 28-ми. В то же время вдохновенную игру выдал его коллега по амплуа Дмитрий ШИКИН. Все вопросы о победителе матча решились за 74 секунды до финальной сирены. Евгений ЛАПЕНКОВ выдал точный пас на пятак, где подоспевший Шон КОЛЛИНЗ в касание отправил шайбу в ворота Бобкова.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Поздравляю «Сочи» с победой. Сегодня они были мобильнее, горели, я так понимаю, больше хотели выиграть. В принципе, счет закономерен. Тут сложно что-то комментировать.

- Чего не хватило, когда выстояли «3 на 5»?

- Если бы я знал ответ на этот вопрос (смеется). С физподготовкой все нормально. Сегодня на удивление двигались слабо. С чем это связано – сейчас после игры конкретно не отвечу. Если брать в целом, то момент, вроде бы, и переломный, но я уже сказал вначале: хоккейный клуб «Сочи» сегодня был просто мобильнее нас. Да, были у нас какие-то моменты зацепиться за игру, но если брать в общем, то…

Сергей ЗУБОВ, главный тренер ХК «Сочи»:

– Начали матч, как и договаривались, строго по плану. Но в течение всей игры возникали моменты, где мы отходили от плана, позволяли сопернику перехватывать инициативу. Наше большинство должно быть лучше. Представляются возможности, когда можно делать результат, но мы во второй игре подряд не пользуемся этим. По самоотдаче – ребята сегодня молодцы, отлично поработали и заслуженно победили.

– Выделите какое-то звено или все 4 были равными?

– Все 4 звена участвовали, все 7 защитников… МИРО, конечно, выходил не в полном объеме, но сегодня все молодцы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Сочи».­­­­­