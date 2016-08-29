"Луч-Энергия" не смог удержать бразильского нападающего из-за высокой зарплаты

Команда из Приморья не может вылезти из финансовой ямы

Бразильский форвард «Луча-Энергия» НИВАЛДО определился с новой командой – в воскресенье один из лучших игроков приморцев за последние два года дебютировал в составе «Енисея», выйдя на замену в победном матче красноярцев против «Тамбова». По данным газеты «Золотой Рог», в «Луче» бразилец по прозвищу «Ваня» получал чуть большее 500 тыс. рублей в месяц, но сегодня это очень большие деньги для терпящего финансовое бедствие клуба.

Феррейра Нивалдо Родригез перешел в «Луч-Энергия» из «Сибири» летом 2014 года. За два с лишним сезона, проведенных во Владивостоке, бразилец отыграл в желто-синей футболке 49 матчей и забил в них 7 голов.

Напомним, что подготовку к сезону Нивалдо проводил в соседнем Хабаровске и даже забивал за «СКА-Хабаровск». Однако финансовые аппетиты взяли свое и форвард вернулся во Владивосток на очень даже приличную по нынешним временам зарплату. Главный тренер «СКА-Хабаровск» Александр ГРИГОРЯН был очень недоволен выбором бразильца и напророчил ему недолгий срок во Владивостоке. Так оно в итоге и вышло – у «Луча» в его нынешнем состоянии попросту нет денег на высокие зарплаты. Поэтому Нивалдо будет таранить защитные порядки соперников в команде Андрея ТИХОНОВА.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия».