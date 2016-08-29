Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Для команды из Приморья наступили черные времена
Для команды из Приморья наступили черные времена
28 августа. Первенство ФНЛ. Санкт-Петербург. Малая арена стадиона «Петровский», 1,1 тыс. зрителей. «Зенит-2» - «Луч-Энергия» 1:0 (0:0). Гол: Мильдзихов (49).
«Луч-Энергия»: Котляров, Коломыц, Грицаенко, Попов, Пискунов, Петраков, Носов (Минич, 79), Килин, Машнев (Кашкавал, 82), Гриднев, Гордиенко.
Владислав РАДИМОВ, главный тренер ФК «Зенит-2»
- Не самый простой матч получился. Главное слово, которое я сегодня употребил на установке – терпение, терпение и еще раз терпение. Такие матчи нужно уметь терпеть. Надо соблюдать баланс в игре между линиями обороны и атаки. У нас сегодня это получилось – мы действовали именно так, как надо действовать, чтобы добиваться результата. Это не самый красивый матч, к сожалению. Надо стремиться к другому, но в ФНЛ матчи с такими командами никак иначе не выигрываются. Я хотел бы поблагодарить ребят за то терпение, которое они проявили, и за то, что они выполнили разработанный план. Мы сыграли очень хорошо в обороне и позволили создать лишь один момент со стандарта. Мы это разберем. Все остальное в обороне было очень здорово, а в атаке нам надо добавлять.
Давид МИЛЬДЗИХОВ, автор единственного гола:
- Если честно, пришлось очень сложно. Я бы не назвал «Луч-Энергию» аутсайдером, эта команда временно оказалась внизу таблицы. Нам сегодня больше повезло, наверное. Хотя во втором тайме были шансы сделать преимущество более весомым. Сыграй мы в этих моментах более удачно, заканчивали бы игру более спокойно.
Хабаровский «СКА-Энергия» вырвал волевую победу 3:1 в Тюмени благодаря точным ударам бывших игроков «Луча» Руслана КОРЯНА и Адлана КАЦАЕВА.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Зенит».
Новости тематики
- Футбольный агент пытается обанкротить футбольный клуб "Луч-Энергия"
- "Адмирал" потерпел поражение в Уфе
- Всемирный день подтягиваний с шумом прошел во Владивостоке (Фото)
- Масштабная велогонка прошла в кампусе ДВФУ (Фото)
- Владивостокцев приглашают на велогонку по территории кампуса ДВФУ
- Жителей и гостей Владивостока приглашают установить городской рекорд по подтягиванию
- "Адмирал" обыграл в Москве "Спартак"
- Сотрудники "Луча-Энергия" просят губернатора Приморья спасти клуб от разорения
- "Адмирал" отправил внука Третьяка на Сахалин
- "Адмирал" потерпел второе поражение подряд
Новости раздела
- Футбольный агент пытается обанкротить футбольный клуб "Луч-Энергия"
- "Адмирал" потерпел поражение в Уфе
- "Адмирал" продолжает летать на качелях
- Всемирный день подтягиваний с шумом прошел во Владивостоке (Фото)
- Масштабная велогонка прошла в кампусе ДВФУ (Фото)
- Владивостокцев приглашают на велогонку по территории кампуса ДВФУ
- Жителей и гостей Владивостока приглашают установить городской рекорд по подтягиванию
- "Адмирал" обыграл в Москве "Спартак"
- Сотрудники "Луча-Энергия" просят губернатора Приморья спасти клуб от разорения
- "Адмирал" отправил внука Третьяка на Сахалин
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным
Want to be stress free, hassle free, and debt free? Why don’t you trade like me? Trading helped me a lot and I’m profiting more in this. You can Google Superior Trading System to learn how to trade and have that freedom that you’ve wanted in your finances.