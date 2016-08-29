Для команды из Приморья наступили черные времена

28 августа. Первенство ФНЛ. Санкт-Петербург. Малая арена стадиона «Петровский», 1,1 тыс. зрителей. «Зенит-2» - «Луч-Энергия» 1:0 (0:0). Гол: Мильдзихов (49).

«Луч-Энергия»: Котляров, Коломыц, Грицаенко, Попов, Пискунов, Петраков, Носов (Минич, 79), Килин, Машнев (Кашкавал, 82), Гриднев, Гордиенко.

Владислав РАДИМОВ, главный тренер ФК «Зенит-2»

- Не самый простой матч получился. Главное слово, которое я сегодня употребил на установке – терпение, терпение и еще раз терпение. Такие матчи нужно уметь терпеть. Надо соблюдать баланс в игре между линиями обороны и атаки. У нас сегодня это получилось – мы действовали именно так, как надо действовать, чтобы добиваться результата. Это не самый красивый матч, к сожалению. Надо стремиться к другому, но в ФНЛ матчи с такими командами никак иначе не выигрываются. Я хотел бы поблагодарить ребят за то терпение, которое они проявили, и за то, что они выполнили разработанный план. Мы сыграли очень хорошо в обороне и позволили создать лишь один момент со стандарта. Мы это разберем. Все остальное в обороне было очень здорово, а в атаке нам надо добавлять.

Давид МИЛЬДЗИХОВ, автор единственного гола:

- Если честно, пришлось очень сложно. Я бы не назвал «Луч-Энергию» аутсайдером, эта команда временно оказалась внизу таблицы. Нам сегодня больше повезло, наверное. Хотя во втором тайме были шансы сделать преимущество более весомым. Сыграй мы в этих моментах более удачно, заканчивали бы игру более спокойно.

Хабаровский «СКА-Энергия» вырвал волевую победу 3:1 в Тюмени благодаря точным ударам бывших игроков «Луча» Руслана КОРЯНА и Адлана КАЦАЕВА.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Зенит».