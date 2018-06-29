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"Адмирал" ввел запрет на легионеров
Которые в ряде случаев дешевле и качественнее некоторых российских хоккеистов
Хоккейный клуб «Адмирал» начнет новый сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) без легионеров, что гарантирует приморской команду прозябание в подвалах турнирной таблицы.
«Если говорить о легионерах, то они в ряде случаев дешевле и качественнее некоторых российских хоккеистов. Тем не менее на данном этапе введен временный запрет. Значит, будем искать внутренние резервы. С этого года наша молодежка вошла в систему «Адмирала» - и несколько игроков получат приглашение в основной лагерь. Руководство региона ставит задачу находить своих воспитанников, делать ставку на перспективу. Будем эту задачу решать.», - сказал главный тренер «Адмирала» Сергей СВЕТЛОВ в интервью Russia-Hockey.ru.
«Адмирал» начнет подготовку к регулярному чемпионату КХЛ 2018/19 начнет 10 июля с медосмотра. На 13 июля намечена первая тренировка.
«При этом весь июнь клуб занимался погашением долгов и поиском новых хоккеистов, в этом процессе участвовал и наш тренерский штаб. Работа идет», - отметил Сергей Светлов.
3 и 4 августа приморцы проведут на своей арене товарищеские встречи с хабаровским «Амуром». На 6-12 августа у «Адмирала» запланирован учебно-тренировочный сбор в Москве, на 9 и 10 августа там же - товарищеские встречи с ЦСКА. 13-26 августа – учебно-тренировочный сбор в Пардубице (Чехия). 16-18 августа – участие в Мемориале Збынека КУСЫ. Соперниками подопечных Сергея Светлова станут «Слован» (Братислава, Словакия), «Айсбэрен» (Берлин, Германия) и «Динамо» (Пардубице, Чехия).
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ХК «Адмирал».
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