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Канадец Дэвид Немировски будет подыскивать новых игроков для ХК "Адмирал"
Экс-форвард "Флориды" и ЦСКА будет отвечать во Владивостоке за селекцию на североамериканском и европейском рынке
38-летний Дэвид НЕМИРОВСКИ назначен спортивным директором ХК "Адмирал". Канадец, владеющий английским, французским и русским языками, будет помогать генеральному менеджеру команды Ильдару МУХОМЕТОВУ в переговорах с потенциальными новичками, в селекции на североамериканском и европейском рынке хоккеистов.
Как сообщает официальный сайт "моряков", Дэвид прибыл во Владивосток в понедельник утром и уже приступил к работе.
У Немировски двойное гражданство - канадское и российское. За 10 сезонов в составе "Химика", "Ак Барса", СКА, ЦСКА, "Барыса" и минского "Динамо" он провел 379 матчей, набрав 190 (101+89) очков. Закончил карьеру игрока после сезона 2013/14 в ЦСКА.
Ранее сообщалось, что ХК "Адмирал" заключил контракт с 32-летним центрфорвардом Паскалем ПЕЛЛЕТЬЕ. В прошлом сезоне канадец стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом в хорватском "Медвешчаке", в 57 матчах набрав 39 (16+23) очка.
"Адмирал" в межсезонье выступит на двух предсезонных турнирах. С 9 по 13 августа приморцы выступят на Кубке Президента Республики Казахстан в Астане (стартовый матч - 9 августа против "Югры"), затем с 15 по 18 августа - на Кубке "Лады" в Тольятти.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Фото КХЛ.
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