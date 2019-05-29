Хоккей: Губернатор нашел недостающие деньги для "Адмирала"

Размер долга определит суд

Хоккейный клуб «Адмирал» (Владивосток) примет участие в 12 сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) несмотря на нерешенную на данный момент проблему задолженности перед игроками, покинувшими команду, и контрагентами.

«По «Адмиралу» – там старая история. Ждем решения суда, чтобы определить размер долга, который оспаривался. Беспокоиться нечего. Губернатор задепонировал полную сумму задолженности», - сказал президент КХЛ Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО.

В то же время из лиги будет исключен братиславский «Слован» (Словакия).

«Там были российские спонсоры, которые были готовы выполнять свои обязательства. Но клуб продемонстрировал неэффективность менеджмента. Не смогли решить вопросы с долгами», - сказал г-н Чернышенко.

Глава КХЛ также сообщил о технологических новинках.

«Со следующего сезона в КХЛ будут умные шайбы. Эту технологию мы тестировали на Матче звезд и некоторых играх регулярки. Суть технологии в том, что специальные чипы встроены в шайбы и вшиты в свитера игроков. Частота обновления – 100 в секунду. Можно использовать это вживую, для тренеров очень полезно будет. Там можно много чего извлечь. Тепловые карты, скорость, ускорение, позиции. Это важный инструмент. Лига полностью берет на себя расходы. И предоставит клубам данные бесплатно», - приводит слова Чернышенко «Спарт-Экспресс».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.