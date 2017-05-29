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Выход "СКА-Хабаровск" в премьер-лигу дает шанс "Лучу-Энергия"

29 Мая 2017, 09:12 | Владивосток

Команда из Владивостока может сохранить место в ФНЛ

«СКА-Хабаровск» обыграл в стыковых матчах за право сыграть в РФПЛ «Оренбург». Исход противостояния решили пенальти – сначала вратарь хабаровчан ДОВБНЯ (ранее защищал цвета «Луча-Энергия») отразил 11-метровый на 39-ой минуте основного времени, затем он же стал героем послематчевой серии. При этом еще один экс-«лучовец» КОРЯН на 32-й минуте попал в перекладину.

«СКА-Хабаровск» в прошлом году еще под руководством Александра ГРИГОРЯНА выбил из Кубка России будущего чемпиона московский «Спартак». После ухода экспрессивного Григоряна в «Анжи» соседи заканчивали соседи уже под руководством Андрея ГОРДЕЕВА и, казалось, потеряли шансы на повышение в классе. Однако произведенная на самом «флажке» замена Гордеева на местного Алексея ПОДДУБСКОГО оказалась решающей – Хабаровск впервые в истории вышел в элитный дивизион страны, повторив успех «Луча».

Отметим, что выход «СКА-Хабаровск» в РФПЛ может сыграть в пользу Владивостока – оставить ФНЛ без команды за Уралом наверху вряд ли захотят, хотя большинство клубов из центральной России вздохнут с явным облегчением. Судьба «Луча-Энергия» решится 30 мая, когда Апелляционный комитет РФС по вопросам лицензирования рассмотрит заявку клуба из Владивостока на участие в ФНЛ. Отметим, что ФК «Чита», как победитель зоны «Восток» ПФЛ, пока лицензирование не прошел.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия»

 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: "луч-энергия"  Хабаровск  футбол  ФНЛ 



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