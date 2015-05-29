Президент владивостокского ХК "Адмирал" Могильный возглавил "Амур"

У спонсоров клуба из Владивостока были претензии к его работе

Наблюдательный совет ХК "Амур" (Хабаровск) 29 мая утвердил теперь уже бывшего президента ХК "Адмирал" Александра МОГИЛЬНОГО в должности президента "Амура". Вместе с Могильным в Хабаровск перебрались вице-президент "Адмирала" Александр ФИЛИППЕНКО и главный тренер Сергей ШЕПЕЛЕВ.

Александр Могильный занимал должность президента "Адмирала" с момента создания клуба в 2013 году. По ходу второго сезона у спонсоров клуба возникли претензии к менеджменту.

"Несмотря на то что бюджет "Адмирала" был существенно увеличен по сравнению с первым сезоном существования клуба, выступил он гораздо хуже. Причиной тому стали ошибки менеджмента, в том числе в селекционной политике", - пояснял глава "Суммы спорт" (курирует спортивные проекты группы "Сумма") Камил ГАДЖИЕВ "Ведомостям".

Ранее сообщалось, что "Сумма" во втором сезоне удвоила финансирование "Адмирала", но ожидаемого эффекта это не дало. Клуб не смог повторить успех первого сезона и остался за бортом плей-офф.

Контракт Могильного с "Адмиралом" истекал в июне, но продлен не был.

Хоккейный клуб "Адмирал" был создан в 2013 году. Юридический статус ХК "Адмирал" - некоммерческое партнерство, членами которого на данный момент выступают администрация Приморья и структуры "Суммы" (FESCO).

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.