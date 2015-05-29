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"Луч-Энергия" продолжит выступать в ФНЛ
Команда из Владивостока со второй попытки прошла лицензирование на сезон 2015-2016
Администрация Приморья и ОАО "ДЭК" нашли выход из непростой ситуации с финансированием ФК "Луч-Энергия". Как стало известно деловой газете "Золотой Рог", клуб оперативно закрыл долги, мешавшие лицензированию, а спонсор подтвердил свое участие в проекте.
28 мая была удовлетворена апелляция ФК "Луч-Энергия" на решение комиссия РФС по лицензированию клубов о невыдачи лицензии. Приморский клуб получил лицензию на следующий сезон и выплатит незначительный штраф.
"На первой комиссии РФС возникли вопросы с лицензированием, но мы в тесном сотрудничестве с нашими спонсорами, прежде всего администрацией Приморского края, оперативно закрыли проблему. Клуб получил лицензию на сезон 2015-2016 гг.", - сказал исполнительный директор клуба Анатолий БЕЗНЯК, слова которого приводит пресс-служба клуба.
Cегодня вечером желто-синие прилетят в Хабаровск, где проведут заключительный матч текущего сезона. В дальневосточном дерби "Луч-Энергия" встретится с местным "СКА-Энергия", который ведет борьбу за выживание в ФНЛ.
Армейцы борются с "Сахалином" и "Балтикой" за сохранение прописки в дивизионе, и для того, чтобы остаться в ФНЛ, им необходимо побеждать.
Начало матча в 21-00. В это же время начнут свои домашние матчи 34-го тура конкуренты "СКА-Энергия" по борьбе за сохранение прописки в ФНЛ – "Балтика" встретится с "Шинником", "Сахалин" - с "Анжи".
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Фото ФК "Луч-Энергия".
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