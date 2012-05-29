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Во Владивостоке началось строительство новых стадионов

29 Мая 2012, 14:17 | Владивосток

Четыре новых пришкольных стадиона появятся уже осенью во Владивостоке возле школ №№43, 47, 81 и 14. Работа по строительству спортивных сооружений ведется по распоряжению главы Владивостока Игоря Пушкарева.

Как сообщили в управлении образования администрации Владивостока, это будут комплексы сооружений со спортивным городком, баскетбольной площадкой, площадкой для прыжков в длину, беговыми дорожками, футбольным полем.

Стадионы оборудуют камерами видеонаблюдения, территории огородят забором. Уже сейчас работы по возведению новых стадионов ведутся возле 43-й школы на Баляева и школы №81 на Каштановой.

Сейчас во Владивостоке работает 17 современных пришкольных стадионов и 7 спортивных площадок.

В ближайшее время также начнутся работы по строительству площадки для экстремальных видов спорта. Она будет расположена возле Центра детского творчества на Океанском проспекте, 43.

Площадка будет оснащена тренажерными блоками для таких экстремальных занятий, как скейтборд, велотриал, роликовые коньки. Уже осенью скейтеры, роллеры и райдеры BMX Владивостока смогут оттачивать свое мастерство на новой, специально оборудованной площадке.

"Золотой Рог".

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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