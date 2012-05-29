Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке началось строительство новых стадионов
Четыре новых пришкольных стадиона появятся уже осенью во Владивостоке возле школ №№43, 47, 81 и 14. Работа по строительству спортивных сооружений ведется по распоряжению главы Владивостока Игоря Пушкарева.
Как сообщили в управлении образования администрации Владивостока, это будут комплексы сооружений со спортивным городком, баскетбольной площадкой, площадкой для прыжков в длину, беговыми дорожками, футбольным полем.
Стадионы оборудуют камерами видеонаблюдения, территории огородят забором. Уже сейчас работы по возведению новых стадионов ведутся возле 43-й школы на Баляева и школы №81 на Каштановой.
Сейчас во Владивостоке работает 17 современных пришкольных стадионов и 7 спортивных площадок.
В ближайшее время также начнутся работы по строительству площадки для экстремальных видов спорта. Она будет расположена возле Центра детского творчества на Океанском проспекте, 43.
Площадка будет оснащена тренажерными блоками для таких экстремальных занятий, как скейтборд, велотриал, роликовые коньки. Уже осенью скейтеры, роллеры и райдеры BMX Владивостока смогут оттачивать свое мастерство на новой, специально оборудованной площадке.
"Золотой Рог".
Новости тематики
- Владивосток готов стать базой для сборной России при подготовке к Олимпиаде 2018 года
- В Приморском крае подняли цены даже на лед
- Во Владивостоке в "Фетисов Арене" устанавливают "кремлевское" оборудование
- Во Владивостоке открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
- "Золотой Рог" зажег Олимпийский огонь приморского этапа Эстафеты "Сочи-2014"
- Участник Эстафеты Олимпийского огня во Владивостоке Андрей Пушкарев: Жалею лишь об одном...
- Олимпийский Огонь прибыл в Приморье
- Владивостоку оставят на память чашу Олимпийского огня
- Символику хоккейной команды Приморья выберут жители края
- В Приморье концертно-спортивный комплекс "Фетисов-Холл" планируется сдать к сентябрю
Новости раздела
- "Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- Ким планирует выступать за "Луч"
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
- "Спартак-Приморье" стал трехкратным чемпионом Суперлиги!
- "Луч-Энергия" вылетел из ФНЛ с высоко поднятой головой
- Судьба "Луча-Энергия" решится ближе к полуночи
- "Приморочка" вновь стала серебряной
- "Спартак-Приморье" рвется к чемпионству
- "Луч-Энергия" оказался на краю пропасти
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах