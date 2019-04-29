"Луч" не может вернуть вкус побед

Безвыигрышная серия приморцев продлилась до одиннадцати матчей

ОЛИМП-Первенство ФНЛ. 28 апреля. Курск. Стадион «Трудовые резервы», 1,8 тыс. зрителей.

«Авангард»: Саутин (Чагров, 46), Никитин, Гоцук, Багаев, Дашаев, Коробов (Минаев, 68), Батютин (Машуков, 64), Трошечкин, Каюмов (Стеклов, 71), Федчук, Руденко.

«Луч»: Котляров, Степанец, Марущак, Насадюк, Пономаренко, Павленко (Часовских, 63), Замалиев, Кротов (Патрашко, 77), Дзахов, Визнович, Хлебородов.

Уже на 10-й минуте Илья ВИЗНОВИЧ мощным ударом с 20 метров отправил мяч в «девятку» ворот хозяев. Унывали курские болельщики недолго: не прошло и двух минут, как их команда отыгралась: Владислав РУДЕНКО выиграл позицию у защитников «Луча» и нанес точный удар головой с близкого расстояния - 1:1. Спустя десять минут приморцы вновь вышли вперед: Иван ХЛЕБОРОДОВ головой замкнул навес Давида ДЗАХОВА с левого фланга. Второй тайм начался с замены вратаря хозеяв: Александра САУТИНА, получившего травму еще на 33-ей минуте, заменил Никита ЧАГРОВ. «Пробить» второго голкипера желто-синие так и не сумели, а вот хозяева во втором тайме огорчили Александра КОТЛЯРОВА еще раз - на 67-ой минуте отличился Дмитрий КАЮМОВ.

Это уже 17-я ничья «Луча» в турнире и по этому показателю равных приморцам в лиге нет.

Рустем ХУЗИН, главный тренер ФК «Луч»:

- Два раза вели в счете… Конечно, этот редкость для нашей команды. Тем более, в выездном матче. Игра сложилась не очень просто. Когда забили второй гол, можно было провести одну-две замены, но к, сожалению, у нас их просто нет. Есть люди, которые травмированы, есть люди, которе на карточках остались дома. А так, в целом, игрой команды я сегодня доволен. Единственное, чего не хватило – еще одного забитого мяча. Был очень хороший момент в конце, даже два во стоом тайме, но не забили.

Что касается самой игры, то я сейчас посмотрел статистику матча – она, в принципе, была равна по всем показателям. По угловым, по ударам по воротам, по владению мячом.

- Как на игре вашей команды сказалась долгая дорога – около 40 часов?

- Действительно, выезд очень непростой. Самое, наверное, неудобное в этой ситуации, то, что мы выехали (в Курск) сразу же после домашнего матча и не тренировались. Вчера провели 30-минутную разминку здесь и все.

Игорь БЕЛЯЕВ, главный тренер ФК «Авангард»:

- При подготовке к матчу мы учитывали, что соперник достаточно закрытая команда и оень мало пропускает. Старались больше владеть мячом, но, к сожалению, обидные голы пропускаем на первых минутах. Потом очень тяжело создавать при такой закрытой игре соперника. Приходилось очень много тратить сил на открывание, на взаимодействие. Рад, что смолгли найти свои эпизоды и реализовать.

«СКА-Хабаровск» сыграл вничью 2:2 в Волгограде с местным «Ротором», упустив победу уже в компенсированное время.