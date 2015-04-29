"Спартак-Приморье" сравнял счет в полуфинальной серии Суперлиги

Решающий матч в Екатеринбурге 2 мая

29 апреля. Владивосток, СК "Олимпиец". "Спартак-Приморье" (Владивосток) - "Урал" (Екатеринбург) - 82:73 (16:24, 21:14, 21:21, 24:14)

"Спартак-Приморье": Глазырин – 19 очков, Нестеров – 18, Герасименко – 15, Узинский – 9, Артамонов – 8, Зверков – 6, Соловьев – 4, Попов – 3, Самойленко (1 подбор), Гетманов, Петров, Грачев.

"Спартак-Приморье" совершил невероятное, отыграв двухматчевый гандикап у уральской команды при сумасшедшей поддержке зрителей. Счет в серии сравнялся - 2:2.

Первым финалистом Суперлиги стал БК "Новосибирск", одержавший домашнюю победу в противостоянии с московским "Динамо" 84:66. Счет тв серии 3:1.

Эдуард САНДЛЕР, главный тренер БК "Спартак-Приморье":

- Мы добились, чего хотели. Налаживаем свою игру. Ребята делают выводы, как в психологическом настрое, так и в командных взаимодействиях. Сегодня была ожесточенная борьба, и видно было, что каждой команде нечего терять. Поэтому, наверное, судьи пытались приостановить игроков обеих команд. Было огромное количество технических и умышленных фолов. Я думаю, в таких матчах это естественно. Что касается игры, я рад, что нам удалось сохранить выдержку в четвертом периоде. Мы сыграли абсолютно так, как нужно, то есть команда делала то, что говорил тренер, как в нападении, так и в защите. Плюс феноменальную самоотверженность в защите проявил Андрей ЗВЕРКОВ, который был просто везде. Я знал о таких качествах его характера, не каждый раз ему удается их проявлять, но сегодня это был тот человек, который сделал игру. Всегда хочется выделить такого игрока, поэтому сегодня выделю Андрея Зверкова.

Мы очень рады, что показываем такой баскетбол дома, радуем болельщиков. Надо лететь на Урал, и это будет уже седьмая игра с этим соперником в сезоне. Конечно, мы уже знаем друг друга, и как все сложится предугадать сложно. Но мы попадаем в серьезное количество перелетов. Мы долго играли дома в январе, потом очень долго были на выезде, и сейчас за 10 дней совершаем 3-4 перелета Москва-Владивосток. Это серьезная нагрузка, и пока мы, тренерским штабом, не можем спрогнозировать, как будут чувствовать себя ребята. Для нас всех это первый опыт. Мы никогда не доходили до этого до пятых матчей, всегда или выигрывали "3:1", или проигрывали "1:3". Это новая история, посмотрим, что мы сможем из нее выжать.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото БК "Спартак-Приморье".