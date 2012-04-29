Неделя туризма и отдыха пройдет во Владивостоке

В конце мая во Владивостоке пройдёт «Приморская неделя туризма и отдыха»: в это время в «городе нашенском» будут работать XVI Тихоокеанская международная туристская выставка и IV Международная выставка катеров и яхт «Vladivostok Boat Show 2012».

Мероприятия пройдут с 25 по 27 мая на двух площадках: Выставочный зал СК «Чемпион» (ВГУЭС) и Яхт-клуб «Семь Футов». Для посетителей выставок предусмотрена обширная шоу-программа, которая позволит окунуться в атмосферу отдыха и хорошего настроения. Ожидаются выступления творческих коллективов, мастер-классы по парусному спорту и традиционным изящным искусствам стран Востока, дегустации, шоу барменов, тест-драйвы, спортивные соревнования по гребле на лодках «Дракон», парусному спорту, аквабайку, показательные выступления фитнес-клубов, экстрим-клубов и спортивных секций. Запланирована также презентация санаториев Приморского края и консультации врачей по вопросам санаторно-курортного лечения. Жителям Приморского края будут предложены разнообразные программы отдыха, как в России, так и за рубежом.

«Журнал здоровья».