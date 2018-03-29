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"Адмирал" оставили в КХЛ еще на один год
Все дело в покровительстве свыше?
Хоккейный клуб «Адмирал» проведет, как минимум, еще один год в Континентальной хоккейной лиге. Из числа участников чемпионата на основании весьма спорного рейтинга исключены «Лада» и «Югра». Клуб из Владивостока, в течение прошлого сезона лихорадивший из-за финансового провала, этой участи избежал. В кулуарах поговаривают, что все дело в позиции главы государства, с чьей легкой руки в свое время в не хоккейном регионе в одночасье появился полноценный клуб второй по силе лиги мира.
С другой стороны, новой команде управленцев «Адмирала» во главе с гендиректором ПАО «Владивостокский морской торговый порт» Заирбеком ЮСУПОВЫМ в межсезонье предстоит сделать качественный рывок, чтобы заложить основу для сохранения места в КХЛ – лига через год готова исключить, как минимум, еще один клуб.
Выполнять задачу «моряки» будут с новым главным тренером, который по сведениям газеты «Золотой Рог», будет представлен в ближайшее время. А пока «Адмирал» расстался с пятью игроками – Владивосток покинули защитники Ренат МАМАШЕВ и Шон МОРРИСОНН, нападающие Виктор АЛЕКСАНДРОВ, Дамир ЖАФЯРОВ и Мартен СЕН-ПЬЕР. Напомним, что ранее врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО заявил, что в составе хоккейного клуба не будет легионеров. Но, признаем честно, от столь принципиальной позиции приморцам ничего не светит – своих воспитанников в клубе, готовящемся лишь к шестому сезону в КХЛ, попросту нет. А отсутствие канадцев, американцев и финнов лишь больнее ударит по фактору посещаемости «Фетисов Арены», а это один из ключевых факторов для сохранения прописки в КХЛ.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Адмирал»
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