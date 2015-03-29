"Спартак-Приморье" завоевал бронзовые медали Кубка России

Команда из Приморья завоевала бронзовые медали Кубка России

28 марта. Кубок России. 1/2 финала. Новосибирск, СКК "Север". "Новосибирск" - "Спартак-Приморье" 64:55 (15:10, 11:17, 22:16, 16:12)

"Спартак-Приморье": Нестеров – 16 очков (5 подборов, 1 перехват), Глазырин – 12 очков (4 подбора, 1 перехват), Соловьев – 9 (6 подборов), Попов – 7 (6 подборов), Герасименко – 6 (4 подбора, 2 передачи), Узинский – 5 (1 подбор, 2 перехвата), Самойленко (5 подборов, 3 передачи), Зверков, Митюк (1 подбор).

"Новосибирск": Токарев – 23 очка (6 подборов), Подкользин – 12 (4 подбора), Смыгин – 10 (4 подбора).

Для переформатированного "Спартака-Приморье" это был матч года. Выиграй приморцы хотя бы полуфинал – и сезон можно считать успешным. В игре против третьей команды Суперлиги, выступающей к тому же на домашней арене, надо было выпрыгнуть достаточно высоко. Получилось не у всех.

Оба клуба использовали агрессивную защиту, в том числе и прессинг по всей площадке, считанное число раз атаковали с открытых позиций, все остальные броски были с серьезным сопротивлением. К сожалению, у "Спартака-Приморье" из-за перебора фолов до конца матча не доиграл Даниил СОЛОВЬЕВ.

После матча главный тренер "Спартака-Приморье" Эдуард САНДЛЕР посетовал на плохую игру в атаке.

Владимир ПЕВНЕВ, главный тренер БК "Новосибирск":

- Игра получилось очень сложная. Как мы ни старались объяснить игрокам, что это кубок, но в то же время, это обычная для них игра, все равно с волнением справиться не смогли, поэтому закономерный исход первой половины. Из-за того, что была плохая реализация трехочковых бросков, команда соперника стала подстраиваться, закрыла пустые места для прохода, поэтому нам сложно было попасть. Конечно, у наших оппонентов тоже был процент попадания не слишком велик, но все же. Доволен, что сегодня нам удалось победить. Огромная нагрузка легла на Сергея Токарева, Виталия Ионова. Сережа отбегал почти весь матч без замен, Виталий — 30 минут. Тем не менее, я считаю, что лучше играть уставшими в финале, чем отдохнувшими за третье место. Тут было не до экспериментов. Повторюсь, игра была тяжелой. Максимум отрыв был в десять очков.

Эдуард Сандлер, главный тренер БК "Спартак-Приморье":

- Все разбиты, очень тяжелое поражение. Мы отлично изучили соперника, полностью контролировали нашу защиту, это тот элемент, которому любой тренерский штаб уделяет внимание, и от чего все отталкивается. Мы отдали огромное количество сил, команда делала все правильно, пропустили 64 очка - это худший результат "Новосибирска" в сезоне. В любой другой игре этого было бы достаточно для победы, но не сегодня. Сегодня было грустно наблюдать, как ребята теряли свой шанс, передавая мяч друг другу, имитируя командный баскетбол в тот момент, когда нужно было просто бросить мяч в кольцо. Не нашлось человека, который бы был уверен в себе так, как я был уверен в нем. Нереализованная возможность – одно из самый сложных ощущений в спорте, мне очень больно за ребят, они проделали огромную работу, пройдя на пути к "Финалу четырех" очень сильные команды. И никто не ждал их в "Финале четырех", но они тут оказались и в последний момент оступились. Каждый из них крутит эти моменты в голове и спрашивает себя: ну почему я не сделал так или так. Но время ушло, и возможность стать мастером спорта России по баскетболу у многих из этой команды представится очень и очень нескоро, а может и никогда (БК "Спартак-Приморье").

Вторым полуфиналистом стало московское "Динамо", после двух овертаймов дожавшее единственного представителя лиги ВТБ в Кубке России самарские "Красные Крылья" 86:82. В составе "Динамо" 13 очков на счету экс-спартаковца Павла ГРОМЫКО, 8 очков набрал Александр ФОМИН, Никита МОРГУНОВ ограничился 2 очками и 6 подборами.

29 марта. "Спартак-Приморье" - "Крылья Советов" 88:84 (22:14, 14:17, 25:21, 13:24, 14:10).

Обладателем главного трофея и путевки в Еврочеллендж стали хозяева – "Новосибирск" обыграл в финале московское "Динамо" со счетом 81:78.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток

Фото БК "Новосибирск".