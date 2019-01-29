Владивостокский ФК "Луч" ликвидируют

У клуба из Владивостока долгов на 400 миллионов

Руководство футбольного клуба «Луч» (Владивосток) намерено обанкротить клуб из-за долгов, которые составляют 400 млн рублей и создать новый. При этом новой команде предстоит пройти путь с низов, сообщает газета "Золотой Рог".

Главный тренер «Луча» Рустем ХУЗИН рассказал, что команда доиграет сезон и отправится на сборы в Сочи.

- 3 февраля летим на сборы в Сочи. Сезон команда доиграет точно. Пока нет ясности по составу, вопрос в стадии обсуждения. Что будет летом? Этого не знаю.

– Футболистам предложено искать новые клубы?

– Скорее, другая формулировка: клуб не будет никого удерживать.

– Уже кто-то ушел?

– Суслов на сборах со «СКА-Хабаровск». В «Тюмень» ушел вратарь ВАМБОЛЬТ, а МАШНЕВ уезжает в «Факел». На сегодняшний день пока так. ПАТРАШКО? Он начинал подготовку с воронежцами, но должен вернуться («Матч ТВ»).

«Теперь мы пришли к тому, что увидим последние 14 игр «Луча». Интересный момент будет заключаться в том, что общий итог заранее известен, не нужно бороться за выживание и можно просто играть в свое удовольствие...Что же, , посмотрим напоследок. И попрощаемся со славным именем...То, что будет создано (если будет?) потом - это другая команда, без нашего имени и без истории.... Я правильно все понял, господа?», - один из комментариев к новости в интернете.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ФК «Луч».