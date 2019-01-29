"Адмирал" унизили на глазах у 4,5 тысяч верных поклонников

Клуб из Владивостока вновь худший на Востоке

Хоккей. КХЛ. 28 января. Владивосток. «Фетисов Арена», 4,5 тыс. зрителей. «Адмирал» (Владивосток) – «Амур» (Хабаровск) – 0:7 (0:3, 0:2, 0:2)

Это самый крупный счет, который был зафиксирован в дальневосточном дерби. В 2015 году приморцы разгромили соседей со счетом 6:0. Исход матча был решен еще в первом периоде, когда в ворота хозяев влетели три шайбы. В дальнейшем «Адмирал» просто «поплыл».

«Адмирал» (34+2 к.ш.): Серебряков (Красоткин); Мищенко (25) – Козловский (2), Черников – Петров (5) – Бутузов; Патрикеев – Угольников, Феоктистов – В. Стрельцов – А. Стрельцов; Кармашков – Дьяков, Глазачев – Вихарев – Воронин; Кубат (2) – Таталин, Коньков – Полак – Зайцев.

«Амур»(23+2 к.ш.): Лангхамер (Аликин); Йордан – Камалов (2), Руденков (2) – Пьянов (2) – Зогорна; Коларж – Атюшов, Голубев – Вяч.Ушенин – Лазарев; Грбас – Кондратьев, Дедунов – Железков – Величкин; Берестенников (5) – Кузнецов – Попугаев (12), Кацуба.

Голы:

0:1 Пьянов (Зогорна, 02:11)

0:2 Атюшов (Берестенников, Кузнецов, 03:33)

0:3 Голубев (Лазарев, 07:39)

0:4 Коларж (27:20)

0:5 Зогорна (Кондратьев. Лангхамер, 30:57)

0:6 Кузнецов (Лазарев, камалов, 47:18)

0:7 Камалов (Руденков, Пьянов, 58:21-бол)

Броски: 27 (10+9+8) – 46 (13+15+18)

Александр ГУЛЯВЦЕВ, главный тренер ХК «Амур»:

– Провели хороший матч в плане результативности. Забили три быстрых гола. Попросили ребят, чтобы на этом не останавливались, чтобы не играли на удержание, продолжали соблюдать план на игру. Потому что мы знаем, что в любой ситуации «Адмирал» играет до конца. Так и было до удаления. Перехватили инициативу, подчищали друг за другом. Сегодня распыляться сильно не буду, второй матч подряд была команда, все сражались друг за друга. Помогли Мареку Лангхаммеру сыграть очередной матч на «ноль», да и он держал нас в игре. Поблагодарить хочу команду за работу и самоотдачу.

Сергей СВЕТЛОВ, главный тренер ХК «Адмирал»:

– После такого матча мало что можно сказать… Хочу попросить у болельщиков прощения за плохую игру (пресс-служба ХК «Адмирал»).

«Адмирал» вновь опустился на последнюю строчку турнирной таблицы «Востока» - 35 очков после 52 матчей. У «Амура» в активе 37 очков после 53 матчей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ХК «Адмирал».