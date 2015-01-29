"Адмирал" отыгрался в Новокузнецке, но уступил по буллитам

Команда из Владивостока вошла в зону плей-офф

29 января. Новокузнецк. ДС Кузнецких металлургов. "Металлург" (Новокузнецк) - "Адмирал" (Владивосток) 5:4 Б (2:3, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0).

1:0 – Плотников (Митряков) – 09:49.

1:1 – Соколов (Гюнге) – 10:21.

1:2 – Ушенин (Земченок) – 13:13.

1:3 – Бергфорс (Ванделль, Глазков) – 15:08.

2:3 – Капризов (Галимов, Гарифулин) – 19:25.

3:3 – Капризов (Галимов, Фэрчайлд) – 21:19.

4:3 – Комаристый (Турукин, Плотников) – 30:42.

4:4 – Хешка (Коларж, Зубов) – 59:30 (6x5).

5:4 – Стоа – 65:00 (ПБ). Вратари: Хакимов, Кареев – Налимов, Проскуряков. Штраф: 8-2.

Хозяева открыли счет на 10-й минуте, однако уже через полминуты СОКОЛОВ с передачи ГЮНГЕ отпраздновал ответный успех. Еще через три минуты отличился Владислав УШЕНИН, затем БЕРГФОРС – 3:1! Однако до первого перерыва хозяева сократили счет до минимума. Стоит отметить, что "Адмирал" в первом периоде обошелся без удалений, тогда как игроки "Металлурга" дважды отправлялись на скамью штрафников.

Но во втором периоде все изменилось с точностью наоборот - уже на второй минуте хозяева сравняли счет, а затем вышли вперед.

Оба главных тренера по ходу матча меняют вратарей: у "Адмирала" вместо НАЛИМОВА вышел ПРОСКУРЯКОВ, у хозяев - вместо ХАКИМОВА КАРЕЕВ.

Весь трети период игроки "Адмирала" держали своих поклонников в постоянном напряжении. И все-таки отыгрались на последней минуте, после того как Проскуряков покинул ворота шайбу забросил ХЕШКА. 4:4.

В овертайме чуть острее сыграли хозяева, но выяснения отношений в серии буллитов тем не менее не избежали. Победный буллит на счету американца СТОА.

Тем не менее, взяв одно очко в этом матче "Адмирал" обходит "Автомобилист" и попадает в зону плей-офф.

1 и 2 февраля "Адмирал" принимает во Владивостоке "Сибирь".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Фото ХК "Металлург".