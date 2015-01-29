Во Владивостоке начался набор юных хоккеистов в ХК "Адмирал"

ХК «Адмирал» сообщает о наборе детей в группу начальной хоккейной подготовки 1 февраля 2015 г. Набор будет производиться исключительно среди детей 2009, 2010 и 2011 годов рождения, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе команды.

Регистрация кандидатов–участников набора начнется 1 февраля 2015 года (воскресенье), в 9:30, в холле центрального входа на первом этаже (вход «Запад», 1 этаж).

Необходимые документы:

медицинская справка о допуске к занятиям спортом;

заполненная анкета установленного образца (можно скачать по ссылке внизу данной новости). ВНИМАНИЕ! Убедительно просим Вас заполнять анкету заблаговременно в целях экономии времени на регистрации.

Необходимая экипировка (минимальная):

коньки хоккейные;

шлем хоккейный;

спортивный костюм.

К набору допускаются все дети указанного возраста, имеющие необходимые документы и экипировку, независимо от уровня навыков катания.

Мы ждем вас, начинающие хоккеисты! До встречи 1 февраля!

Газета «Золотой Рог», Владивосток.