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Во Владивостоке начался набор юных хоккеистов в ХК "Адмирал"
29 Января 2015, 16:59 | Владивосток
ХК «Адмирал» сообщает о наборе детей в группу начальной хоккейной подготовки 1 февраля 2015 г. Набор будет производиться исключительно среди детей 2009, 2010 и 2011 годов рождения, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе команды.
Регистрация кандидатов–участников набора начнется 1 февраля 2015 года (воскресенье), в 9:30, в холле центрального входа на первом этаже (вход «Запад», 1 этаж).
- Необходимые документы:
- медицинская справка о допуске к занятиям спортом;
- заполненная анкета установленного образца (можно скачать по ссылке внизу данной новости). ВНИМАНИЕ! Убедительно просим Вас заполнять анкету заблаговременно в целях экономии времени на регистрации.
- Необходимая экипировка (минимальная):
- коньки хоккейные;
- шлем хоккейный;
- спортивный костюм.
К набору допускаются все дети указанного возраста, имеющие необходимые документы и экипировку, независимо от уровня навыков катания.
Мы ждем вас, начинающие хоккеисты! До встречи 1 февраля!
Прикрепленная анкета
Автор: По материалам пресс-службы
Теги: дети приморье хк «адмирал» спорт владивосток
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