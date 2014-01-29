Хоккей: "Адмирал" во Владивостоке проиграл "Трактору"

29 января. Владивосток. Фетисов Арена, 5,5 тыс. зрителей. "Адмирал" - "Трактор" (Челябинск) 3:4 Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1).

1:0 – Барбашев (Бочаров) – 07:23.

1:1 – Рябыкин (Кузнецов, Чистов) – 11:24 (5x4).

1:2 – Валеев (Костицын) – 12:58.

2:2 – Бергфорс (Шюц) – 26:54.

2:3 – Костицын (Контиола) – 48:03.

3:3 – Никитенко (Угаров) – 49:19.

3:4 – Кузнецов – 65:00 ( ПБ).

Вратари: Иванников – Гарнетт.

Броски: 30 (9-11-7-3) – 26 (12-5-8-1).

Вбрасывания: 45 (15-14-15-1) – 27 (6-7-11-3).

Штраф: 4 (2-2-0-0) – 4 (2-2-0-0).

"Адмирал" упустил шанс выйти вперед в дуэли с "Трактором" за путевку в плей-офф. При этом приморская команда не заслуживает упрека за проигрыш более классному сопернику. Хозяев на этот раз подвели два совсем необязательных удаления, плюс в ряде моментов выше всяких похвал сыграл вратарь гостей ГАРНЕТТ. В итоге дело дошло до послематчевых бросков, где Евгений КУЗНЕЦОВ оказался единственным игроком матча, сумевшим переиграть вратаря в серии буллитов.

После этой победы "Трактор", имеющий матч в запасе, увеличил отрыв от "Адмирала" до двух очков.

В Хабаровске "Амур" проиграл магнитогорскому "Металлургу" 1:6.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.