"Адмирал" возглавил Андрей Разин

После личного общения с президентом клуба

Новым главным тренером хоккейного клуба «Адмирал» назначен 44-летний Андрей РАЗИН, контракт со специалистом рассчитан до окончания сезона-2019/20. Контракт с Фредриком СТИЛЛМАНОМ, который возглавлял команду из Владивосстока после отставки Александра АНДРИЕВСКОГО, расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«На пост главного тренера мы пригласили молодого, амбициозного, но уже достаточно опытного и известного тренера Андрея Разина. Мы разговаривали со многими хоккейными специалистами, выслушали разные мнения. Андрей Владимирович прилетел во Владивосток, где мы пообщались лично. В итоге мы сделали ему предложение, а он решил его принять и возглавить тренерский штаб «Адмирала», - сказал президент клуба Заирбек ЮСУПОВ.

Ранее в КХЛ Разин возглавлял «Автомобилист» (Ектеринбург) и «Югру» (Ханты-Мансийск), которую покинул по окончании сезона-2016/17. С мая 2017 года Разин занимал должность тренера-консультанта словацкого клуба «Попрад».

Газета «Золотой Рог», Владивосток

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