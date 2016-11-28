www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.62 р. 100 JPY: 57.34 р.
EUR: 68.44 р. 10 CNY: 93.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Клуб "Луч-Энергия" лишился главного тренера

28 Ноября 2016, 10:31 | Владивосток

Контракт Сергея Передни истек, команду может возглавить Константин Емельянов

Финальный свисток матча с «Тюменью» возвестил о начале периода в жизни «Луча-Энергия». Контракт главного тренера Сергея ПЕРЕДНИ истек и, скорее всего продлен не будет. При этом игроки клуба, испытывающего хронические трудности с финансированием, готовы подать коллективный иск в палату по разрешению споров Российского футбольного союза, и в случае его удовлетворения большая часть основного состава покинет Владивосток.

По сведениям газеты «Золотой Рог», Сергей Передня после проигранного матча с «Тюменью» забрал трудовую книжку из клуба, но не оставляет надежды вернуться во Владивосток. При этом есть два варианта дальнейшего развития событий – либо в «Луч-Энергия» сделают ставку на Константина ЕМЕЛЬЯНОВА, успешно заменившего Передню в осенних матчах, либо Сергей Александрович пойдет на существенное снижение зарплаты. Но на данный момент правление клуба эти вопросы не рассматривало.  

При этом в межсезонье Владивосток может покинуть ряд ключевых игроков. В случае, если РФС примет их сторону по вопросу невыплаты зарплаты, а в этом сомневаться не приходится.  

Перед весенней часть первенства ФНЛ «Луч-Энергия» занимает 9-ю строчку в турнирной таблицы с 32 очками. При этом отрыв от спасительного 15-го места составляет всего 5 очков.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия».

Автор: Олег Клименко
Теги: футбол  сергей передня  долги  "луч-энергия"  зарплата 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru