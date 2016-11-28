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Клуб "Луч-Энергия" лишился главного тренера
Контракт Сергея Передни истек, команду может возглавить Константин Емельянов
Финальный свисток матча с «Тюменью» возвестил о начале периода в жизни «Луча-Энергия». Контракт главного тренера Сергея ПЕРЕДНИ истек и, скорее всего продлен не будет. При этом игроки клуба, испытывающего хронические трудности с финансированием, готовы подать коллективный иск в палату по разрешению споров Российского футбольного союза, и в случае его удовлетворения большая часть основного состава покинет Владивосток.
По сведениям газеты «Золотой Рог», Сергей Передня после проигранного матча с «Тюменью» забрал трудовую книжку из клуба, но не оставляет надежды вернуться во Владивосток. При этом есть два варианта дальнейшего развития событий – либо в «Луч-Энергия» сделают ставку на Константина ЕМЕЛЬЯНОВА, успешно заменившего Передню в осенних матчах, либо Сергей Александрович пойдет на существенное снижение зарплаты. Но на данный момент правление клуба эти вопросы не рассматривало.
При этом в межсезонье Владивосток может покинуть ряд ключевых игроков. В случае, если РФС примет их сторону по вопросу невыплаты зарплаты, а в этом сомневаться не приходится.
Перед весенней часть первенства ФНЛ «Луч-Энергия» занимает 9-ю строчку в турнирной таблицы с 32 очками. При этом отрыв от спасительного 15-го места составляет всего 5 очков.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Луч-Энергия».
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