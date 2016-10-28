"Луч-Энергия" получил очередной транш на зарплату

Из краевого бюджета футбольному выделяют еще 35 млн рублей

ФК «Луч-Энергия», уже почти год остающийся без титульного спонсора после отказа энергетиков, в ближайшее время получит очередной транш из краевого бюджета в размере 35 млн рублей.

Напомним, что в сентябре футболисты отказались выходить на тренировки по причине несвоевременной выплаты заработной платы, но после того как администрация Приморья выделила средства на погашение текущей задолженности, команда выиграла несколько матчей, в том числе принципиальное дерби в Хабаровске.

Сейчас руководство края активно ищет нового спонсора большого футбола.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ФК «Луч-Энергия».