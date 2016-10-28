Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Спартак-Приморье" проиграл в Иркутске "Иркуту"
Приморцы догнали хозяев в четвертом периоде, но сил на концовку не хватило
27 октября. Суперлига - Первый дивизион. Иркутск, ДС «Труд». «Иркут» (Иркутск) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 87:77 (26:23, 21:17, 21:18, 19:19)
«Иркут»: Захаров - 26 очков, Новиков - 9, Варнаков - 12, Злобин, Саяпин - по 10.
«Спартак-Приморье»: Ключников - 22 очка (4 подбора, 5 передач), Кривошеев - 20 (3 подбора, 2 передачи, 2 перехвата), Бабайлов - 8 (1 подбор, 1 передача, 2 перехвата), Матеюнас - 8 (1 подбор, 12 передач, 2 перехвата), Черныш - 7 (6 подборов), Ганькевич - 7 (6 подборов), Сахаров - 3 (1 перехват), Агапов – 2 (3 подбора, 1 перехват), Анисимов (1 передача), Белов (3 подбора, 2 передачи, 1 перехват).
Сегодня «Иркут» один из самых неудобных соперников для «Спартака». Последний раз наша команда обыгрывала иркутян в марте 2015 года, а после потерпела четыре поражения подряд, и это при том, что преимущество в личных встречах пока остается на нашей стороне – 10:7.
В Иркутске подопечные Милоша ПАВИЧЕВИЧА не смогли выиграть ни в одном игровом отрезке, а в начале четвертого периода даже проигрывали 15 очков. Тем не менее, в концовке нашей команде даже удалось сравнять счет, но потом последовала очередная «бронебойная очередь» хозяев – 77:87. Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Федор КЛЮЧНИКОВ – 22 очка, а Андрей МАТЕЮНАС повторил личный рекорд сезона, отдав 12 результативных передач. На площадке впервые за последние три матча появился центровой Владимир БЕЛОВ.
Милош Павичевич, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:
- К сожалению, не смогли довести дело до конца. Мы играли против хорошей команды и позволили оторваться в первой половине. А когда уже догнали, сил на концовку не хватило. Инициативу отдали в первой половине, и «Иркут» этим воспользовался. Это предрешило исход игры, а не концовка, в которой могло повернуться и в одну, и в другую сторону. До такой концовки не надо было доводить. Но ребята старались, отдали все силы, боролись до конца, претензий к игрокам быть не может.
В другом матче дня «Новосибирск» на своей площадке разобрался с «Сахалином» 85:79. Это первое поражение «островитян» в этом сезоне. Напомним, что команду в настоящее время возглавляет бывший тренер «Спартака-Приморье» Эдуард РАУД.
Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет в Новосибирске против БК «Новосибирск» 30 октября.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- "Спартак-Приморье" проиграл в Иркутске "Иркуту"
- Исполнительный директор "Луча-Энергия" отстранен от футбола на полгода
- "Спартак-Приморье" бьет рекорды
- "Спартак-Приморье" начинает домашние игры матчем против армянского клуба с американцами в составе
- Победная поступь "Адмирала" прервалась в Казани
- Футбольный клуб "Луч-Энергия" нарвался на новые штрафы
- "Луч-Энергия" проиграл "Тамбову"
- "Спартак-Приморье" проиграл стартовый матч "Сахалину" 77:91
- Сегодня "Спартак-Приморье" проведет стартовый матч Суперлиги на выезде с "Сахалином"
- Бывший главный тренер "Луча" Сергей Павлов может возглавить "СКА-Хабаровск"
Новости раздела
- "Спартак-Приморье" проиграл в Иркутске "Иркуту"
- "Адмирал" вырвал победу в дальневосточном дерби
- "Адмирал" едва не справился с "Салаватом Юлаевым"
- Исполнительный директор "Луча-Энергия" отстранен от футбола на полгода
- "Адмирал" начал домашнюю серию с победы над "Магниткой"
- "Спартак-Приморье" бьет рекорды
- "Адмирал" одержал победу в Тольятти, поднялся на седьмое место
- "Спартак-Приморье" разгромил без малого сборную Армении
- "Луч-Энергия" сенсационно обыграл в Хабаровске местный "СКА-Хабаровск"
- "Спартак-Приморье" начинает домашние игры матчем против армянского клуба с американцами в составе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рухнула еще одна страховая компания
- Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев вернулся в Россию
- Обещанные золотые горы приморцам, желающим заработать в Корее, превращаются в пыль
- Журнал "Дальневосточный капитал" опубликовал рейтинг "100 крупнейших компаний Дальнего Востока"
- Некоторые приморцы смогут бесплатно посещать океанариум на о. Русском
- В Приморье "Хаятту" нашли достройщика
- Дикорастущая прибыль
- Аэропорт Владивостока сменит владельца уже в этом году
- В Приморье более 200 тысяч человек посетили казино Tigre de Cristal за год
- Во Владивостоке некоторые котельные и административные здания отключат от энергоснабжения