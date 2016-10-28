"Спартак-Приморье" проиграл в Иркутске "Иркуту"

Приморцы догнали хозяев в четвертом периоде, но сил на концовку не хватило

27 октября. Суперлига - Первый дивизион. Иркутск, ДС «Труд». «Иркут» (Иркутск) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 87:77 (26:23, 21:17, 21:18, 19:19)

«Иркут»: Захаров - 26 очков, Новиков - 9, Варнаков - 12, Злобин, Саяпин - по 10.

«Спартак-Приморье»: Ключников - 22 очка (4 подбора, 5 передач), Кривошеев - 20 (3 подбора, 2 передачи, 2 перехвата), Бабайлов - 8 (1 подбор, 1 передача, 2 перехвата), Матеюнас - 8 (1 подбор, 12 передач, 2 перехвата), Черныш - 7 (6 подборов), Ганькевич - 7 (6 подборов), Сахаров - 3 (1 перехват), Агапов – 2 (3 подбора, 1 перехват), Анисимов (1 передача), Белов (3 подбора, 2 передачи, 1 перехват).

Сегодня «Иркут» один из самых неудобных соперников для «Спартака». Последний раз наша команда обыгрывала иркутян в марте 2015 года, а после потерпела четыре поражения подряд, и это при том, что преимущество в личных встречах пока остается на нашей стороне – 10:7.

В Иркутске подопечные Милоша ПАВИЧЕВИЧА не смогли выиграть ни в одном игровом отрезке, а в начале четвертого периода даже проигрывали 15 очков. Тем не менее, в концовке нашей команде даже удалось сравнять счет, но потом последовала очередная «бронебойная очередь» хозяев – 77:87. Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Федор КЛЮЧНИКОВ – 22 очка, а Андрей МАТЕЮНАС повторил личный рекорд сезона, отдав 12 результативных передач. На площадке впервые за последние три матча появился центровой Владимир БЕЛОВ.

Милош Павичевич, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- К сожалению, не смогли довести дело до конца. Мы играли против хорошей команды и позволили оторваться в первой половине. А когда уже догнали, сил на концовку не хватило. Инициативу отдали в первой половине, и «Иркут» этим воспользовался. Это предрешило исход игры, а не концовка, в которой могло повернуться и в одну, и в другую сторону. До такой концовки не надо было доводить. Но ребята старались, отдали все силы, боролись до конца, претензий к игрокам быть не может.

В другом матче дня «Новосибирск» на своей площадке разобрался с «Сахалином» 85:79. Это первое поражение «островитян» в этом сезоне. Напомним, что команду в настоящее время возглавляет бывший тренер «Спартака-Приморье» Эдуард РАУД.

Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет в Новосибирске против БК «Новосибирск» 30 октября.

Газета «Золотой Рог», Владивосток