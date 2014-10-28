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Хоккей: "Адмирал" одержал четвертую победу подряд

28 Октября 2014, 07:45 | Владивосток

Подопечные Душана Грегора обыграли на выезде "Атлант"

27 октября. Мытищи. Арена "Мытищи", 5,8 тыс. зрителей. "Атлант" (Московская область) - Адмирал" (Владивосток) 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1).

0:1 – Сигарев (Подшендялов) – 01:13.
1:1 – Энгквист (Чернов, Гилрой) – 15:30.
1:2 – Коларж (Кузнецов) – 22:04 (5x4).
2:2 – Энгквист (Радулов, Дыбленко) – 38:50.
2:3 – Макаров (Проскуряков, Земчёнок) – 60:33.

Вратари: Энгрен – Проскуряков.

Броски: 39 (11-15-13-0) – 28 (10-8-9-1).

Вбрасывания: 42 (15-14-12-1) – 26 (9-4-12-1).

Штраф: 4 (2-2-0-0) – 6 (2-2-2-0).

"Адмирал" играл без двух лидеров – капитана Ильи ЗУБОВА и забивного Рихарда ГЮНГЕ, но вырвал победу в овертайме. Через 33 секунды после начала дополнительного времени отличился лидер второго звена Константин МАКАРОВ, мощно выстрелив под перекладину.

"Спасибо ребятам за борьбу, за характер, за два очка. Благодарю и наших болельщиков, которые старались нас поддержать на таком далеком выезде", - приводит слова главного тренера "моряков" Душана ГРЕГОРА официальный сайт "Атланта".

"У нас сегодня было плохое начало первого и второго периодов. В это время как раз пропускали шайбы, потом удавалось отыграться. В третьем периоде добавили в движении. Во втором и третьем периодах у нас было много хороших моментов, которые, конечно, надо использовать", - главный тренер "Атланта" Алексей КУДАШОВ.

После этого матча "Адмирал" занимает 8-ю строчку на "Востоке", имея в активе 23 очка, как и следующий за ним "Трактор", сыгравший на два мачта больше.

"Амур" в Минске уступил "Динамо" в серии буллитов 2:3.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Фото ХК "Атлант".

Автор: Олег Клименко
Теги: душан грегор  КХЛ  "Адмирал" 



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