"Адмирал" прервал серию из четырех поражений в Риге

Главный тренер команды из Владивостока рад тому, что команде наконец-то начало везти

27 сентября. КХЛ. Рига, «Арена Рига», 3,9 тыс. зрителей. «Динамо» (Рига) - «Адмирал» (Владивосток) 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)

«Динамо» (20): Петерс (Калниньш, 40:00-58:49, 59:06); Столлери – К. Редлихс, Гиллиес – Мейя – Павловс; Салмела – Пуяц, Индрашис (2) – Евпалов – М. Редлихс; Зиле – Алишаускас (2), Жердев – Макмиллан (12) – Кристо; Ренн, Лессио (2) – Бичевскис – Липсбергс (2), Гегерис.

«Адмирал» ((08+2 к.ш.): Бобков; Блум (2) – Бартулис, Глазачев – Райт (2) – Саболич; Моррисонн – Мищенко, Ткачев (2) – Краснослободцев (2) – Александров; Мнацян – Земченок, Казаков – Макаренко – Жафяров; Бутузов – Махановский – Гичибеков.

Броски: 31 (8+10+13) – 26 (7+8+11)

Голы:

0:1 Краснослободцев (Земченок, 04:18)

0:2 Саболич (Блум, Ткачeв, 11:21-бол)

0:3 Бутузов (Райт, Жафяров, 37:17)

0:4 Ткачeв (Краснослободцев, Александров, 52:27)

1:4 Столлери (К. Редлихс, Индрашис, 57:33)

2:4 Индрашис (Липсбергс, Столлери, 58:02)

2:5 Жафяров (59:06-п.в.)

Для рижан это стало двенадцатое поражение кряду, «Адмирал» же одержал первую победу в пяти последних матчах.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Серьезно готовились к сегодняшней игре. У нас схожая ситуация с рижанами – очков не так много. Начало игры осталось за хозяевами. В этой ситуации очень здорово помогло, что мы забили гол с рикошета. Наконец-то нам повезло. Затем вовремя реализовали большинство. С этого счета во второй двадцатиминутке было полегче. Самый тяжелый период был вначале, но мы его выдержали! Здорово, что все для нас хорошо сложилось. Большой респект нашим ребятам! Проявили сегодня волю, характер. У нас последняя игра в поездке, было тяжеловато, но все справились.

Сандис ОЗОЛИНЬШ, главный тренер ХК «Динамо»:

– Спасибо болельщикам, которые при не самой хорошей игре, и данной ситуации поддерживают нас, и продолжают это делать из матча в матч.

«Северсталь» в Череповце обыграл хабаровский «Амур» со счетом 2:1. Для хабаровчан это уже девятое поражение подряд.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ХК «Динамо» (Рига).