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"Спартак-Приморье" не смог взять Кубок Дальнего Востока

28 Сентября 2016, 19:39 | Владивосток

Красно-белая команда только в поиске победных кондиций

Обновленный «Спартак-Приморье» начал подготовку к предстоящему сезону с осечки на возрожденном Кубке Сибири и Дальнего Востока, проходящем в Новосибирске. В стартовых матчах турнира красно-белые уступили «Иркуту» (Иркутск) 72:80 и «Сахалину» 77:100. В третьем матче подопечные Милоша ПАВИЧЕВИЧА наконец-то сыграли так, как от них ожидают – победа 81:65 над «АлтайБаскетом» (Барнаул), представляющим третий дивизион Суперлиги.

«Спартак-Приморье»: Агапов – 18 очков (4 подбора), Матеюнас – 15 (8 передач), Бабайлов – 13 (6 подборов, 2 перехвата), Ключников – 11 (2 подбора, 5 передач, 2 перехвата), Кривошеев – 9 (8 подборов, 2 перехвата), Белов – 9 (4 подбора, 2 передачи, 2 перехвата), Черныш – 4 (2 подбора, 1 передача), Сахаров – 2 (1 подбор), Браницкий (1 передача, 1 перехват), Ганькевич (4 подбора, 1 передача, 1 блокшот), Анисимов.

Милош Павичевич, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- В начале матча получил травму еще один игрок Александр АНИСИМОВ, который потянул заднюю поверхность бедра. И это омрачило игру. Ненадолго, но следующую игру он точно пропустит. Что касается самой игры, то ребята старались, в этом вопросов нет, но игра даже с командой, находящейся рангом ниже, выявила слабые места, над которыми надо работать перед началом чемпионата, до которого у нас останется неделя после возвращения во Владивосток.

Сегодня, 28 сентября, «Спартак-Приморье» проведет заключительный матч на Кубке, соперниками нашей команды будут хозяева турнира, БК «Новосибирск».

Тем временем, «Иркут» досрочно обеспечил первое место по итогам Кубка Сибири и Дальнего Востока, одержав победу над «Сахалином» - 85:66.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

 

Автор: Олег Клименко
Теги: баскетбол  кубок  "спартак-приморье" 



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