Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Спартак-Приморье" не смог взять Кубок Дальнего Востока
Красно-белая команда только в поиске победных кондиций
Обновленный «Спартак-Приморье» начал подготовку к предстоящему сезону с осечки на возрожденном Кубке Сибири и Дальнего Востока, проходящем в Новосибирске. В стартовых матчах турнира красно-белые уступили «Иркуту» (Иркутск) 72:80 и «Сахалину» 77:100. В третьем матче подопечные Милоша ПАВИЧЕВИЧА наконец-то сыграли так, как от них ожидают – победа 81:65 над «АлтайБаскетом» (Барнаул), представляющим третий дивизион Суперлиги.
«Спартак-Приморье»: Агапов – 18 очков (4 подбора), Матеюнас – 15 (8 передач), Бабайлов – 13 (6 подборов, 2 перехвата), Ключников – 11 (2 подбора, 5 передач, 2 перехвата), Кривошеев – 9 (8 подборов, 2 перехвата), Белов – 9 (4 подбора, 2 передачи, 2 перехвата), Черныш – 4 (2 подбора, 1 передача), Сахаров – 2 (1 подбор), Браницкий (1 передача, 1 перехват), Ганькевич (4 подбора, 1 передача, 1 блокшот), Анисимов.
Милош Павичевич, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:
- В начале матча получил травму еще один игрок Александр АНИСИМОВ, который потянул заднюю поверхность бедра. И это омрачило игру. Ненадолго, но следующую игру он точно пропустит. Что касается самой игры, то ребята старались, в этом вопросов нет, но игра даже с командой, находящейся рангом ниже, выявила слабые места, над которыми надо работать перед началом чемпионата, до которого у нас останется неделя после возвращения во Владивосток.
Сегодня, 28 сентября, «Спартак-Приморье» проведет заключительный матч на Кубке, соперниками нашей команды будут хозяева турнира, БК «Новосибирск».
Тем временем, «Иркут» досрочно обеспечил первое место по итогам Кубка Сибири и Дальнего Востока, одержав победу над «Сахалином» - 85:66.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- "Спартак-Приморье" не смог взять Кубок Дальнего Востока
- "Адмирал" потерпел очередное поражение
- Игроки "Луча-Энергия" отказались от бойкота, сыграют со "Спартаком-2"
- Игроки "Луча-Энергия" объявляют забастовку
- "Адмирал" отыскал нападающего в Северной Америке
- Футбольный агент пытается обанкротить футбольный клуб "Луч-Энергия"
- "Адмирал" потерпел поражение в Уфе
- Всемирный день подтягиваний с шумом прошел во Владивостоке (Фото)
- Масштабная велогонка прошла в кампусе ДВФУ (Фото)
- Владивостокцев приглашают на велогонку по территории кампуса ДВФУ
Новости раздела
- "Спартак-Приморье" не смог взять Кубок Дальнего Востока
- "Адмирал" потерпел очередное поражение
- Игроки "Луча-Энергия" отказались от бойкота, сыграют со "Спартаком-2"
- Игроки "Луча-Энергия" объявляют забастовку
- "Адмирал" отыскал нападающего в Северной Америке
- Футбольный агент пытается обанкротить футбольный клуб "Луч-Энергия"
- "Адмирал" потерпел поражение в Уфе
- "Адмирал" продолжает летать на качелях
- Всемирный день подтягиваний с шумом прошел во Владивостоке (Фото)
- Масштабная велогонка прошла в кампусе ДВФУ (Фото)
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стало известно, сколько в Северной Корее сайтов
- Врачи запретили мыть детей каждый день
- Россия на грани введения валютного налога
- В NASA поменяли даты знаков Зодиака
- В России запретили продавать наборные новогодние подарки
- Самолет, летевший во Владивосток, совершил аварийную посадку
- Работающим пенсионерам вот-вот перестанут платить пенсии
- Скоро россияне сами будут заботиться о своей пенсии
- Коммуналка опять подорожает
- Владельцы "дальневосточных гектаров" в Приморье пока больше похожи на фантазеров, чем на бизнесменов