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"Адмирал" потерпел очередное поражение
Приморская команда в Санкт-Петербурге отыгралась при счете 0:2, но в итоге уступила по буллитам
27 сентября. Санкт-Петербург. «СКА» (Санкт-Петербург) - «Адмирал» (Владивосток) – 3:2 Б (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0)
1:0 – Ковальчук (Зубарев, Плотников) – 23:55.
2:0 – Коскиранта (Зубарев, Плотников) – 28:27.
2:1 – Райт (Блум, Горшков) – 55:15.
2:2 – Саболич (Гавриленко, Земчёнок) – 57:57.
3:2 – Гусев – 65:00 (ПБ).
Вратари: Шестеркин – Бобков.
Броски: 45 (10-15-16-4) – 31 (8-8-11-4).
Вбрасывания: 34 (11-9-13-1) – 34 (7-8-16-3).
Штраф: 4 (4-0-0-0) – 4 (2-2-0-0).
«Адмирал»: Бобков; Блум (2) – Бартулис, Ткачев – Саюстов – Саболич; Волченков (2) – Земчtнок, Акесон – Райт – Горшков; Гавриленко – Конев, Барбашев – Фисенко – Александров; Курашов; Макаренко – Яковлев – Воронин, Мамин.
Наставник «Адмирала» Александр АНДРИЕВСКИЙ все никак не определится с основным голкипером – все четверо имеющихся в его распоряжении вратарей пока не демонстрируют по-настоящему классную игру.
Олег ЗНАРОК, главный тренер ХК «СКА»:
- Конечно, мы недовольны результатом. Ведя в счете 2:0, нужно доводить игру до логического завершения. К сожалению, допустили ряд ошибок, в первую очередь, когда нам забивали первый гол. Но победа есть победа. Двигаемся дальше.
Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:
- Игра для нас сегодня сложилась непросто. Тут несколько причин: первая - мы немного уступили в движении, СКА был быстрее, особенно в нашей зоне; ну а во втором периоде мы потеряли концентрацию после первого гола, было несколько переигранных смен, нападающие плохо помогали защитникам в обороне, они «наелись», и поэтому были проблемы. Здорово, что все-таки мы сумели перестроиться, верили в третьем периоде, сражались до конца и сумели переломить ход игры. Довольны, что увозим одно очко.
- Кто все-таки в «Адмирале» первый номер в воротах?
- Тяжело сказать. У нас Иван НАЛИМОВ до конца не восстановился после травмы на предсезонке. На данный момент просто смотрим, кто выглядит лучше перед конкретной игрой. Даем шанс всем, дай бог, чтобы все ребята им воспользовались.
После этого матча «Адмирал» занимает 12-е место в Восточной конференции, имея 15 очков в активе после 13 игр. Хабаровский «Амур» идет на 8-ом месте с 18 очками.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «СКА».
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