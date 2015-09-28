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Обновленный "Спартак-Приморье" вернулся из Хабаровска с бронзой Кубка ДФО
Обладателем кубка стала команда «Ерофей»
Кубок ДФО. Хабаровск. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 61:93 (15:23, 12:26, 21:16, 13:18). «Спартак-Приморье»: Грачев – 15 очков (7 подборов), Макшев – 14, Митюк – 14 (2 подбора), Семченко – 11, Аксенов – 10 (8 передач), Неценко – 8 (7 подборов), Гетманов – 7 (8 подборов), Форналев – 6, Агапов – 4, Коротков – 3, Комогорцев – 1, Залогин.
«Спартак-Приморье» завершил выступление на Кубке Дальневосточного федерального округа победой со счетом 93:61 в матче за 3 место над командой «Сахалин», в составе которой играют воспитанники островной баскетбольной школы. Обладателем Кубка ДВФО стала команда «Ерофей», одержавшая в финале победу над студентами ТОГУ со счетом 95:93.
По итогам Кубка ДВФО игрок «Спартака-Приморье» Даниил Аксенов вошел в символическую «пятерку» как лучший разыгрывающий турнира. Лучшим атакующим защитником признан Михаил Бойко («Ерофей»), лучшим лёгким форвардом – Станислав Герасимов (ТОГУ), лучшим тяжёлым форвардом – Юрий Коратун («Сахалин»), лучшим центровым – Евгений Жуков («Ерофей»). MVP – Сергей Запорощенко («Ерофей»).
Уже 2 октября нашей команде предстоит стартовать в Кубке России. Со 2 по 4 октября во Владивостоке пройдут игры второго этапа, соперниками «Спартака-Приморье» будут баскетболисты ПСК «Сахалин» и еще две команды, прошедшие через первый этап Кубка.
Евгений КИСУРИН, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:
- Сегодня на игру команда вышла более собранной и мотивированной отыграться за вчерашнее поражение. Начало было за нами, мы сразу взяли инициативу в свои руки, и после первой четверти стало ясно, что вся команда играет и играет на хорошем уровне. Во второй половине в основном играли уже молодые ребята, которые обычно тяжело входят в игру. Получив опыт вчерашней игры, сегодня они уже играли достаточно уверенно и довели игру до победы с хорошим разрывом. Выделять никого не хочу, но хотел бы отметить Павла Агапова и Никиту Макшева, которые своим отношением задали тон в игре. Что касается всего турнира, несомненно выступление в нем принесет большую пользу. Были выявлены проблемы, прежде всего, это несыгранность. У нас сейчас условно две команды – ветеранов и молодых, и наша задача за две недели до начала регулярного чемпионата постараться сделать так, чтобы мы стали одной командой. Конечно, ветераны помогают молодым, а молодые стараются поддержать уровень, но взаимопонимания хорошего на площадке нет. Над этим будем работать, а также над командной защитой (пресс-служба БК «Спартак-Приморье»).
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото БК "Спартак-Приморье"
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