Катберт Виктор: из Владивостока - в Евролигу

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября, ZRPRESS. Экс-форвард БК "Спартак-Приморье", не дождавшись достойного предложения из России, уехал во Францию.

Чернокожий форвард, в прошлом году ставший лучшим игроком "Спартака-Приморье", стал одним из творцов сенсационной победы скромного французского "Ле-Мана" над казанским "УНИКСОМ" в полуфинальном матче квалификационного турнира Евролиги и, вполне возможно, примет участие в главном клубном турнире Старого Света.

Напомним, что до переезда во Владивосток Виктор шесть сезонов отыграл во втором по значимости дивизионе испанского чемпионата. По сведениям "ЗР", Виктор, получивший неплохую статистику по итогам прошлого чемпионата России, ждал предложения одного из российских топ-клубов. Либо готов был продолжить выступление в "Спартаке-Приморье", но при одном условии - значительном повышении зарплаты. Однако в приморском клубе в последнее время деньги считать умеют, поэтому в новом сезоне ставка сделана на новых легионеров. Готовых играть по нашим правилам.

Отметим, что еще один ключевой игрок "Спартака-Приморье" 27-летний разыгрывающий Тори ТОМАС подписал контракт с сербским "Партизаном", руководимым экс-главным тренером ЦСКА Душко ВУЙОШЕВИЧЕМ. В прошлом сезоне Томас, обладающий небольшим по меркам баскетбола ростом (180 см), в играх за "Спартак-Приморье" набирал по 15,9 очка и делал по 4,9 передачи в среднем за матч ПБЛ. Ранее Томас выступал за ряд европейских клубов, самым известным из которых оказался польский "Туров".

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».