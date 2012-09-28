Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Катберт Виктор: из Владивостока - в Евролигу
ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября, ZRPRESS. Экс-форвард БК "Спартак-Приморье", не дождавшись достойного предложения из России, уехал во Францию.
Чернокожий форвард, в прошлом году ставший лучшим игроком "Спартака-Приморье", стал одним из творцов сенсационной победы скромного французского "Ле-Мана" над казанским "УНИКСОМ" в полуфинальном матче квалификационного турнира Евролиги и, вполне возможно, примет участие в главном клубном турнире Старого Света.
Напомним, что до переезда во Владивосток Виктор шесть сезонов отыграл во втором по значимости дивизионе испанского чемпионата. По сведениям "ЗР", Виктор, получивший неплохую статистику по итогам прошлого чемпионата России, ждал предложения одного из российских топ-клубов. Либо готов был продолжить выступление в "Спартаке-Приморье", но при одном условии - значительном повышении зарплаты. Однако в приморском клубе в последнее время деньги считать умеют, поэтому в новом сезоне ставка сделана на новых легионеров. Готовых играть по нашим правилам.
Отметим, что еще один ключевой игрок "Спартака-Приморье" 27-летний разыгрывающий Тори ТОМАС подписал контракт с сербским "Партизаном", руководимым экс-главным тренером ЦСКА Душко ВУЙОШЕВИЧЕМ. В прошлом сезоне Томас, обладающий небольшим по меркам баскетбола ростом (180 см), в играх за "Спартак-Приморье" набирал по 15,9 очка и делал по 4,9 передачи в среднем за матч ПБЛ. Ранее Томас выступал за ряд европейских клубов, самым известным из которых оказался польский "Туров".
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Хоккей: "Адмирал" начал выздоравливать
- Владивостокский ХК "Адмирал" оказался в очень непростой ситуации
- Хоккейный клуб "Адмирал" уверено идет ко дну
- Игрок ХК "Адмирал" дисквалифицирован на 15 матчей
- "Луч" оступился в Сочи
- Хоккей: "Адмирал" потерпел самое крупное поражение в сезоне
- "Луч" не смог справиться с молодыми "чертями"
- Главный тренер "Луча": У команды ужасное психологическое состояние
- Хоккей: "Адмирал" проиграл третий матч подряд
- "Луч" повеселил народ в Тюмени
Новости раздела
- "Спартак-Приморье" поставил Питер в непростое положение
- "Луч" едва не обыграл "Спартак-2"
- Хоккей: "Адмирал" начал выздоравливать
- Владивостокский ХК "Адмирал" оказался в очень непростой ситуации
- "Луч" остается непобедимым уже месяц
- "Спартак-Приморье" вернулся домой для победы
- Хоккейный клуб "Адмирал" уверено идет ко дну
- Игрок ХК "Адмирал" дисквалифицирован на 15 матчей
- "Луч" оступился в Сочи
- Хоккей: "Адмирал" потерпел самое крупное поражение в сезоне
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Владимир Путин сделал важное заявление
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста
- В Приморье вдвое увеличат затраты краевого бюджета на питание детей в школах
- Политика Кожемяко – не обращать внимания на политику