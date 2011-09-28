Во Владивостоке завершился матч «Луча-Энергии» и «Сибири»

Футбольный поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Наконец-то владивостокская команда прервала безголевую серию домашних матчей.

Напомним, 28 сентября «Луч-Энергия» принимала «Сибирь». Матч начался в 19:00.

На данный момент команды решают разные турнирные задачи, однако, встреча важна для обеих команд. Встречи между этими коллективами являются одними из самых ярких. История взаимоотношений новосибирского и владивостокского клуба началась когда «Луч» впервые принял участие в чемпионатах страны - 1958 году и насчитывает 73 матча (без учета Кубковых встреч). Согласно статистическим данным 32 раза победу праздновал «Луч», 29 раз побеждали сибиряки и только 12 раз был зафиксирован ничейный исход.

«Сибирь» 26 сентября прибыла во Владивосток, во вторник намечена предыгровая тренировка на стадионе «Динамо». В отличие от матча в Хабаровске, в котором «Сибирь» одержала победу – 2:1, в завтрашней встрече может принять участие Максим Астафьев, знакомый приморцам по выступлению в «Луче-Энергии». К слову, именно Максим открыл счет в матче первого круга.

Этот матч обслуживала судейская бригада в следующем составе: главный судья – Алексей Сухой (Люберцы), помогали ему Игорь Демешко (Химки) и Дмитрий Колосков (Уфа).