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Главный тренер "Тамбова" обвинил игроков "Луча" в неумении играть
Его оппонент Константин Емельянов напомнил о тяжелом выездном путешествии
Главный тренер футбольного клуба «Тамбов» Андрей ТАЛАЛАЕВ после нулевой ничьей против «Луча-Энергия» во Владивостоке обвинил соперника в неумении… играть. При этом Андрей Викторович «оставил за кадром» голевые моменты хозяев, а они, безусловно были.
«Луч-Энергия»: Котляров, Болжевич, Марущак, Соблиров, Насадюк, Фомин, Гелоян (Мязин, 86), Маляка, Килин (Носов, 79), Гордиенко, Бажев (Хлебородов, 69).
«Тамбов»: Вавилин, Бытров, Горбатюк, Рыбин, Гультяев, Шевчук (Чернышов, 65), Кухарчук (Скворцов, 65), Кашчелан, Трусевич (Рыжков, 46), Мурнин (Овсиенко, 90), Часовских.
«Я поблагодарил ребят за самоотдачу, - сказал после матча наставник «Тамбова». - За желание играть, за то, что не проиграли борьбу. Но качеством игры не довольны сами ребята. И тем, что набрали одно очко, не набрали остальные, мы, конечно, не довольны. Сейчас атмосфера в раздевалке такая, как будто после поражения. У нас не получилась игра в первом тайме. Во втором стало уже получше – больше конструктива, больше острых моментов. В принципе, поздравляю «Луч». Они справились с поставленной задачей и набрали очки после серии тяжелых матчей. Не давали нам играть. Наверное, так и нужно: когда не можешь играть сам – повязать команду соперника. Опасных моментов у наших ворот вспомнить не могу, если не считать удар Димы МАЛЯКИ из-за штрафной после стандарта. Мы же свои два момента имели, к сожалению не реализовали».
Константин ЕМЕЛЬЯНОВ, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:
- Игра понравилась. И по накалу, и по борьбе, по самоотдаче. По всем компонентам, по многим игровым игра тренерскому штабу понравилась. Как ребята сегодня сыграли. Я думаю, и болельщикам игра понравилась, но, конечно, они хотят видеть забитые мячи. Потому что они очки приносят. Сегодня не получилось этого сделать, хотя моменты были хорошие. Ну и, считаю, что и «Тамбову» мы мало что дали создать возле наших ворот.
Подготовка к матчу очень сложная была. И добирались мы тяжело с выезда (в Оренбург – Прим. авт.). Плюс 24-го играли в Комсомольске-на-Амуре (на Кубок России). Ребята провели там 120 минут. Очень тяжело. Но, опять же нужно отдать должное – видно, что у ребят есть резерв внутри. В первую очередь в голове у них порядок.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Луч-Энергия»
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