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«Луч-Энергия» примет «Нижний-Новгород»

28 Августа 2011, 01:35 | Владивосток

«Луч-Энергия» готовится к двум домашним поединкам с «Нижним Новгородом» и владимирским «Торпедо». Накануне прошла двусторонняя встреча в команды, которая завершилась сухой ничьей, но главное не это. Помимо игроков резервного состава в матче принял участие Александр Тихоновецкий, который занимается в общей группе, сообщается на сайте клуба.

Сможет ли Гара принять участие в ближайшем домашнем матче? Этот вопрос пока остается открытым. Врачи не дали пока окончательного заключения, а без их «добра» никто нападающего на поле не выпустит. Не поможет и огромное желание играть самого Тихоновецкого. Тем не менее, нельзя исключать выхода на поле этого нападающего в ближайших играх.

Потенциальный новобранец команды Денис Дедечко также находится во Владивостоке и занимается с командой. На данный момент оформляется допуск на работу для легионера.

Ближайший матч с «Нижним Новгородом» состоится 29 августа, начало встречи в 19:00. Главным судьей этого поединка станет Вячеслав Харламов из Москвы. Помогать ему будут Николай Богач (Люберцы), Алексей Харламов (Тобольск).

В противостоянии «Луча» и «Нижнего» лидируют нижегородцы, в пяти матчах они побеждали трижды. Отметим, что матчи в 2009 и 2010 годах завершились с одинаковым счетом, победой хозяев поля: два года назад и в столице Приморья и Нижнем Новгороде на табло горели цифры 2:0, а в прошлом году – 3:1. В нынешнем сезоне в гостях «Луч» был разгромлен со счетом 4:1. Встает разумный вопрос: «Стоит ли ожидать разгрома одного из лидеров нынешнего чемпионата во Владивостоке?». Ответ на этот вопрос может дать только матч, который состоится 29 августа.

История встреч «Луча-Энергии» и «Нижнего Новгорода».

25004.2011. Первый дивизион России, 5 тур. «Нижний Новгород» - «Луч Энергия» - 4:1.

14.10.2010. Первый дивизион России, 35 тур. «Нижний Новгород» - «Луч Энергия» - 3:1.

12.06.2010. Первый дивизион России, 15 тур. «Луч Энергия» – «Нижний Новгород» - 3:1.

11.09.2009. Первый дивизион России, 30 тур. «Луч Энергия» – «Нижний Новгород» - 2:0.

14.05.2009 Первый дивизион России, 10 тур. «Нижний Новгород» - «Луч Энергия» - 2:0.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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