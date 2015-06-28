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В "Луч-Энергия" возвращается Александр Котляров
Это уже третий приход 32-летнего вратаря во Владивосток
"Луч-Энергия" ищет усиление вратарской линии. Вместо украинца Артема ШТАНЬКО, в концовке прошлого первенства совершившего несколько ляпов, во Владивосток возвращается воспитанник приморского футбола Александр КОТЛЯРОВ.
В прошлом сезоне Котляров провел 14 матчей в ПФЛ составе воронежского "Факела", пропустив 9 мячей. Александр еще два года назад был твердым первым номером "Луча", пока 13 августа 2013 года на тренировке не получил тяжелую травму колена ("мениск" плюс "кресты"). На восстановление после таких травм уходит не менее полугода, а за это время место в воротах желто-синих занял Александр ДОВБНЯ. Котляров дважды признавался болельщиками лучшим игроком команды - в 2009 и 2010 годах. Поэтому, кто станет основным стражем ворот "Луча" в новом сезоне – вопрос открытый.
Александр родился 30 декабря 1983 года в Уссурийске. Профессиональную карьеру начал в Белоруссии. В 2003 году выступал за минский "Локомотив", в 2004 и 2005 гг. - за "МТЗ-РИПО". В 2006 и 2007 гг. продолжил карьеру в "Сибири" (Новосибирск).
В 2008 г. помог нижегородской "Волге" выйти в ФНЛ, проведя за нее 11 матчей.
С 2009 по 2012 гг. был основным голкипером "Луча-Энергия". Сезон 2012/13 провел в "Урале" (Екатеринбург) в ФНЛ. Затем вернулся во Владивосток, но после травмы перебрался в "Факел".
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Фото ФК "Луч-Энергия".
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