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Футбол: Вратарь "Луча-Энергия" может перебраться в Воронеж

28 Июня 2014, 14:00 | Владивосток

Александр Котляров, пропустивший практически весь прошлый сезон из-за травмы, потерял место в составе клуба из Владивостока

Новый главный тренер воронежского "Факела" Павел ГУСЕВ пригласил в команду знакомого по работе в "Урале" 30-летнего вратаря Александра КОТЛЯРОВА, начинавшего прошлый сезон в "Луче-Энергия", но пропустившего практически весь сезон из-за травмы.

Александр Котляров родился 30 декабря 1983 году в Уссурийске. Профессиональную карьеру начал в 2003 году в составе минского "Локомотива" в высшей лиге Белоруссии, где провел два матча и пропустил два мяча. В  2004-2005 гг. защищал цвета "МТЗ-РИПО". В 2006 году вернулся в Россию. В составе "Сибири" он провел 22 матча в первом дивизионе, пропустил 27 мячей. Затем с нижегородской "Волгой" вышел в первый дивизион. C середины 2009 года - основной вратарь "Луча-Энергия". По результатам голосований на официальном сайте клуба, признавался болельщиками лучшим игроком команды в 2009 и 2010 годах.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: "луч-энергия"  ФНЛ 



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