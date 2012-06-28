Владивосток готовится к спортивной зиме

Во Владивостоке продолжаются работы по реконструкции хоккейных коробок, расположенных на придомовых территориях.

К началу зимнего сезона помимо 34 уже существующих дворовых хоккейных коробок планируется появление еще 15. Эти площадки были оформлены в муниципальную собственность, и теперь здесь проводятся работы по замене, ремонту и покраске бортов, над бортами устанавливается сетка, проводится монтаж освещения, пишет пресс-служба администрации Владивостока.

"На четырёх объектах - на ул. Шепеткова, 25-27, пр. Красного Знамени, 85, пр. 100-летия Владивостока, 44 и Океанском проспекте, 125 - реконструкция уже завершена. Содержание сооружений предусмотрено в муниципальном бюджете", - рассказал начальник управления информационно-методической работы в сфере нравственного и физического развития населения администрации Владивостока Александр Кисиль.

"Золотой Рог".