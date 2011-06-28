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"Лучу-Энергия" сложно играть короткой скамейкой

28 Июня 2011, 17:56 | Владивосток

Призванный спасать "Луч-Энергия" Cергей ПАВЛОВ все никак не может одержать первую победу – 27 июня желто-синие сыграли вничью 1:1 в Екатеринбурге с местным "Уралом", продлив безвыигрышную серию до 15 матчей. В пассиве – предпоследнее место в турнирной таблице и лишь одна победа в 18 играх. Хуже уже не бывает.

Счет в матче на 7-й минуте со штрафного открыл защитник приморцев СЛАВНОВ. В дальнейшем подопечные Павлова, вышедшие на поле в запасной синей форме, не только не отошли назад, но по количеству опасных моментов, созданных в первой половине встречи, даже превзошли соперника. Однако уже к середине второго тайма игровая ситуация изменилась кардинально и у ворот СТЕПАНОВА, похоже, надолго вытеснившего КОТЛЯРОВА из "рамки", стало по-настоящему жарко. На 78-й минуте сфолили у правого угла своей штрафной площадки, и мастер стандартов "Урала" САФРОНИДИ отправил мяч в дальний угол ворот практически с той же позиции, как и у Славнова, - 1:1.

Стоит отметить, что позитивные изменения в игре "Луча-Энергия" заметны даже невооруженным взглядом. От игры к игре наша команда прибавляет, только вот очковый багаж если и пополняется, то по крохам.

"У нас каждая игра как кубковая: команда на последнем месте в таблице, груз психологический очень большой, - посетовал на послематчевой пресс-конференции Сергей Павлов. - Могли выиграть, могли и проиграть. Те замены, которые были, они не усилили игру, они во многом были вынужденными – и АДЖИНДЖАЛ, и АЛЬМИРОН получили травмы. А те, кто вышел вместо них, сыграли крайне слабо. В целом, у нас сегодня были и хорошие моменты в матче, – мы и контролировали мяч, и голевые моменты создавали. Были и провальные, когда отдали сопернику инициативу, и в нашей штрафной возникло напряжение. Сложно играть такой короткой скамейкой. Когда начинается игра замен, у нас просто некого выпускать. Особенно когда, как сегодня, матч проходит со второго дня на третий. Из позитивного могу отметить, что самоотдача была запредельной: ребята сражались, бились".

11 июля "Луч-Энергия" дома принимает "СКА-Энергия", после победы в Оренбурге над "Газовиком" 2:3 имеющего в активе 26 очков. Поддержим наших!

Фото onedivision.ru.

Автор: Олег Клименко
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