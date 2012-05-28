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"Луч-Энергия" завершил один из худших сезонов победой
ВЛАДИВОСТОК, 28 мая, ZRPRESS. "Луч-Энергия" завершил один из худших в своей истории сезонов победой в Воронеже над местным "Факелом" 1:0. Единственный мяч на 66-й минуте провел лучший бомбардир команды Александр АЛХАЗОВ.
Отметим, что в последнем матче на поле вышли сразу четыре молодых воспитанника "Луча-Энергия", на которых, скорее всего, будет сделана ставка во втором дивизионе - 20-летний вратарь Денис КНИГА, 19-летний защитник Дмитрий ТИХИЙ, 17-летний полузащитник Сергей ШАПОВАЛОВ (вышел на замену во втором тайме) и 18-летний полузащитник Денис СЕЛИЩЕВ (автор голевой передачи).
К сожалению, для "желто-синих" победа в Воронеже стала всего лишь одиннадцатой в текущем сезоне (меньше только у "Факела" - 9). По большому счету, нашу команду сгубили низкая результативность (37 голов) и большое количество ничьих - 21 в 48 матчах! При этом у "Луча-Энергия" в графе "пропущенные мячи" стоит цифра 39. Ближайший преследователь - "Черноморец" с 45 пропущенными мячами.
Пятой командой, покидающей первый дивизион, стал "Газовик", уступивший в последнем матче "Балтике" 1:2. Отметим, что на втором этапе - это единственное поражение оренбуржцев под руководством Роберта ЕВДОКИМОВА.
Стоит отметить, что по предварительным данным, Футбольную национальную лигу (ФНЛ) могут покинуть сразу три клуба: "Нижний Новгород" ожидает слияния с "Волгой", "КАМАЗ" планирует объединиться с "Нефтехимиком", а брянское "Динамо", скорее всего, прекратит существование, отказавшись от профессионального статуса. В этом случае, право на повышение в классе могут получить клубы, занявшие 2-е место в зональных турнирах второго дивизиона, в том числе "Мостовик-Приморье", в настоящее время занимающий вторую строчку в зоне "Восток". 29 мая "Мостовик-Приморье" в Уссурийске принимает "Радиан-Байкал", 1 июня – "Читу". По некоторым данным, в случае успешного выступления "Мостовика", его могут объединить с "Лучом-Энергия" и тем самым сохранить представительство Приморья в первом дивизионе.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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