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Во Владивостоке в яхт-клубе "Семь футов" открывается летняя терраса "Парус"
28 Апреля 2012, 13:06 | Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 28 апреля, ZRPRESS. 1 мая во Владивостоке в яхт-клубе "Семь футов" открывается лучшая площадка для наблюдения за парусными соревнованиями - летняя терраса "Парус".
Единственное в городе открытое кафе у самого берега Японского моря позволит с комфортом болеть за любимые экипажи. Лёгкий солёный бриз и шум волн помогут полностью погрузиться в атмосферу гонок.
Пресс-служба яхт-клуба «Семь Футов».
Автор: По сообщениям пресс-служб
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