Во Владивостоке в яхт-клубе "Семь футов" открывается летняя терраса "Парус"

ВЛАДИВОСТОК, 28 апреля, ZRPRESS. 1 мая во Владивостоке в яхт-клубе "Семь футов" открывается лучшая площадка для наблюдения за парусными соревнованиями - летняя терраса "Парус".

Единственное в городе открытое кафе у самого берега Японского моря позволит с комфортом болеть за любимые экипажи. Лёгкий солёный бриз и шум волн помогут полностью погрузиться в атмосферу гонок.

Пресс-служба яхт-клуба «Семь Футов».