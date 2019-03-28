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"Спартак-Приморье" определился с главным тренером
Баскетбольный клуб принял стратегию развития с упором на воспитание собственных кадров
Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье», досрочно сложивший полномочия чемпиона Суперлиги, начинает новый этап в своей истории, итоговой целью которого будет возвращение на утраченные позиции и, самое главное, пересмотр стратегии с упором на воспитание собственных кадров. Первым шгом в новом направлении станет заключение полноценного контракта в качестве главного тренера с воспитанником приморского клуба Максимом УЧАЙКИНЫМ, за короткий срок уже заработавшего хорошее реноме.
«Клуб и в дальнейшем буде бороться за медали Суперлиги, а через три года, на четвертый мы уже хотим в видеть в основе «Спартака-Приморье» собственных воспитанников, и не просто на скамейке а как ключевых игроков», - сказал исполнительный директор БК «Спартак-Приморье» Иван СЫРКИН.
По его словам, следуя избранной статегии развития на 3-5-летнюю перспективу, клуб будет заключать долгосрочные контракты.
«С Максимом Учайкиным контракт будет заключен на срок «2 плюс 1». Максим полностью оправдал наши надежды. Он сумел донести до игроков свое видение игры и тренировочного процесса. И они понимают», - сказал г-н Сыркин.
Новый вектор развития клуба также предусматривает выступление молодежной команды «Спартак-Приморье» в Молодежной лиге ВТБ.
«Мы уже подали заявку на участие в Молодежной лиге ВТБ, Надеемся, что лига нас услышит и нам дадут возможность играть на достаточно высоком уровне. Высутпать моолодежью в Суперлиге 2 смысла нет. Там дугие скорости и уровень игры. Мы будем пробоваться на высоком уровне», - сказал исполнительный директор БК «Спартак-Приморье».
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото БК «Спартак-Приморье»
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