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Хоккей: "Адмирал" остался в КХЛ с прицелом на создание Азиатского дивизиона

28 Марта 2019, 09:08 | Владивосток

В лиге могут появиться новые клубы из Японии и Китая

Любимая забава приморских губернаторов владивостокский «Адмирал», как минимум, еще один сезон будет выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Все дело в том, что через сезон в КХЛ  может быть создан отдельный Дальневосточный дивизион, который может получить название Азиатский.

«Рассмотрев все материалы от лиги, совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников чемпионата КХЛ на сезон-2019/20 – 25 клубов, – говорится в сообщении пресс-службы КХЛ. – Совет директоров посчитал, что исключение клубов, которые находятся на крайних точках географии КХЛ, может негативно повлиять на формирование дивизионов и на дальнейшее развитие лиги. Как следствие, совет директоров поручил создать рабочую группу, которая изучит вопросы структуры дивизионов при расширении географии КХЛ».

При этом два клуба – «Слован» и рижское «Динамо» не предоставили финансовых гарантий. Им  предоставлена отсрочка до 30 апреля. В случае ее отсутствия клубы не будут допущены до участия в чемпионате. В то же время в лиге могут появиться клубы из Франции, Узбекистана, Германии, Японии и Китая.

Напомним, что основным спонсором «Адмирала» остается ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в группу FESCO).

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ХК «Адмирал»

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Теги: "Адмирал"  fesco  хоккей  КХЛ  китай 



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