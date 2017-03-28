"Спартак-Приморье" не смог одержать вторую подряд победу в Самаре

Счет в четвертьфинальной серии сравнялся

27 марта. Суперлига - Первый дивизион. Самара. 1/4 финала. Матч второй. «Самара» - «Спартак-Приморье» 78:68 (16:12, 20:25, 23:13, 19:18). Счет в серии 1:1

«Спартак-Приморье»: Черныш – 15 очков (4 подбора), Матеюнас – 11 (3 передачи), Ганькевич – 11 (11 подборов), Мартин – 8 (9 подборов), Кривошеев – 7 (1 подбор), Савельев – 7 (3 передачи), Ключников – 6 (3 подбора, 4 передачи), Бабайлов – 3, Кирдячкин, Белов.

«Самара»: Жуканенко – 23 очка, Фидий – 12, Топоров - 11, Корчагин – 9 (6 передач), Зозулин – 9 (5 передач), Чеваренков - 2, Чиликин - 2.

«Самара» сравнивает счет в серии. Команды переезжают во Владивосток, где сыграют 30 и 31 марта. Пятый матч, если понадобится, пройдет 3 апреля вновь в Самаре.

Сергей ЗОЗУЛИН, главный тренер БК «Самара»:

- Это плей-офф, каждая ошибка может привести к вылету. Вчера мы были либо недонастроены, либо перенастроены — это и сказалось. Сегодня у нас был совсем другой настрой. Я благодарен ребятам за эту игру. И спасибо болельщикам! Теперь нам будет легче лететь во Владивосток — после победы это всегда легче.

Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Мы строим планы на одну отдельную игру, планируем ее выиграть. Сегодня не получилось. «Самара» была сегодня лучше, так что это заслуженная их победа. Сложно по горячим следам понять причину поражения, первое что лежит на поверхности – забили мы не так много, как это обычно делаем. Серия переезжает во Владивосток, и мы будем пытаться дома решить исход этого противостояния.

ПСК «Сахалин» обыграл «Иркут» на его площадке 94:66 и сравнял счет в четвертьфинальной серии 1:1.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Самара».