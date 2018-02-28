Стала известна дальнейшая судьба стадиона "Динамо"

Власти Владивостока не стали скрывать информацию от горожан

Владивостока Виталий Веркеенко провел очередную встречу с жителями города. В ней также принял участие председатель гордумы Андрей Брик, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В ходе беседы, отвечая на вопросы владивостокцев, Андрей Брик сообщил, что закрывать стадион «Динамо», что на Спортивной набережной, никто не собирается. По словам председателя думы города, это станет возможным только тогда, когда город обзаведется новым спортивным сооружением такого же масштаба и назначения. А это очень далекая перспектива.

Напомним, что почти фантастическая идея ликвидации знаменитого стадиона взбудоражила жителей Владивостока.