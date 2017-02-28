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"Адмирал" дожал "Авангард" в овертайме

28 Февраля 2017, 22:31 | Владивосток

28 февраля. КХЛ. Владивосток. КСК «Фетисов Арена», 5,8 тыс. зрителей. «Адмирал» (Владивосток) - «Авангард» (Омск) – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: 0:1 Бурдасов (Лемтюгов, 8.54), 1:1 Казаков (Волченков, Моррисонн, 12.19), 1:2 Бурдасов (Юньков, 27.57), 2:2 Ткачев (Блум, Моррисонн, 30.33, бб.), 3:2 Райт (Ткачев, 70.08).  

Броски: 35 (10+10+11+4) – 25 (5+12+8+0). 

Адмирал (8): Бобков; Бартулис – Блум (2), Краснослободцев – Фисенко – Александров; Волченков – Моррисонн (2), Казаков (2) – Алексеев – Жафяров; Земченок – Мнацян (2), Ткачев – Райт – Барбашев; Конев – Курашов, Плотников – Иванов – Сигарев.

Автором победного гола стал американец Джон РАЙТ, которому ассистировал Владимир ТКАЧЕВ. Незадолго до этого бывший нападающий «Адмирала» Дэвид БУТ имел идеальный шанс принести победу «Авангарду». Серия продлится в Омске, а затем во Владивостоке!

Отметим, что автор первого гола «моряков» в этом матче Максим КАЗАКОВ забил своей родной команде уже пятый гол в четырех матчах этой серии.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Адмирал».

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