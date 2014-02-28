Баскетбол: "Спартак-Приморье" обыграл "Атаман"

Клуб из Владивостока одержал вторую домашнюю победу подряд.

"Спартак-Приморье" - "Атаман" (Ростов-на-Дону) 73:54 (19:15, 13:9, 20:14, 21:16). 28 февраля, Владивосток, с/к "Олимпиец", 1,2 тыс. зрителей.

"Спартак-Приморье": ГРОМЫКО – 18 (6 подборов), ФОМИН – 13, СЫРОВАТКО – 14 (7 подборов), УЗИНСКИЙ – 10.

"Атаман": АГАПОВ -13, ПЕТУХОВ – 13, МАТЕЮНАС – 8 (7 подборов).

Травму под конец матча в игровом эпизоде получил Петр САМОЙЛЕНКО.

Рассел БЕРГМАН, главный тренер БК "Спартак-Приморье":

- Прежде всего, залогом нашего успехом стала командная защита. Мы немного лучше защищались, показали достаточно неплохой процент попадания с игры и добились низкого процента от соперника. Но нас расстраивает последовательность наших действий в защите и в нападении. Будем над этим работать, и в любом случае добьемся успеха. Могу отметить, что "Атаман" оставался в игре на протяжении 30 минут, и это, честно говоря, в наши планы не входило. Соперник хорошо обучен, играл с полной самоотдачей, и мы специально использовали широкую ротацию, чтобы заставить команду вымотаться, подсесть физически, что нам не удалось. "Атаман" выдержал наш штурм.

Михаил КАРПЕНКО, главный тренер БК "Атаман":

- Мы понимали, что соперник будет свежее нас. Все команды, приезжающие во Владивосток, сталкиваются с проблемами адаптации, так же сталкивается и "Спартак-Приморье", приезжая в европейскую часть страны. Нашим планом было тормозить игру, стараться сбивать темп соперника, контролировать мяч на владении, стараться завершать атаки в конце владения, менять систему защиты с личной на зонную. В тех отрезках, что удавалось игрокам выполнять установки, мы цеплялись и держались на дистанции 3-4 атак. Но когда игроки нарушали игровую дисциплину, соперник нас наказывал. Плюс к этому мы быстро нахватали фолов наши большие, что ограничило нашу ротацию, мы были вынуждены много играть легким составом, из-за чего стали проигрывать давление под кольцом и проигрывать подбор. Это и есть основные причины поражения. Поздравляю "Спартак-Приморье" с победой и желаю дальнейших успехов в регулярном чемпионате и плей-офф!

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото БК "Спартак-Приморье".